"Ciak, si gira. I miei 12 film con Pupi Avati"

Di omicidi ne ha commessi tre, si trova nell’ufficio del maresciallo, lo stanno interrogando. In quella stanza c’è anche lui, Francesco Colombati che con un ‘collega’ interpreta uno psichiatra. Sarà un po’ lui a segnare la sorte del giovane assassino, verrà portato in un manicomio criminale. Scene da ‘L’orto americano’, a girare dietro la macchina – come si diceva una volta – c’è Pupi Avati.

Le riprese tra Roma, Ferrara – il baluardo dell’Amore, nella cerchia muraria – e provincia (l’altro giorno erano a Copparo) sono cominciate. Nel film, siamo nel 1943 e le atmosfere sono gotiche, sfilano Filippo Scotti, l’attrice britannica Rita Tushingham, Armando De Ceccon, Roberto De Francesco, Chiara Caselli, Romano Reggiani, Cesare Cremonini e Andrea Roncato.

Colombati, non si sente un po’ in colpa, ha fatto condannare Filippo Scotti?

"No certo, è un film. E io ho interpretato la mia parte. Tra l’altro con me c’è un altro psichiatra, non sono solo"

Con Pupi Avati non è certo la prima volta

"Non so nemmeno più io quanti film ho fatto con il maestro, credo 12. Ho cominciato un po’ di anni fa, ho compiuto i 18 anni proprio durante le riprese del mio primo film"

Qual è la pellicola, chiamiamola ancora così, alla quale è più legato?

"Il primo film come attore. Interpretavo uno studente, il classico primo della classe al liceo Galvani di Bologna. Si intitolava ‘Il cuore altrove’. Il professore era invece interpretato da Neri Marcorè. C’era un cast veramente stellare. Tra questi, solo per citarne alcuni, Vanessa Incontrada, Giancarlo Giannini, Sandra Milo. Sì, è il film al quale sono più legato"

Avviciniamoci un po’

"L’anno scorso, quando sono stato chiamato per La quattordicesima domenica del tempo ordinario è un film di genere drammatico del 2023, diretto sempre da Pupi. Con Massimo Lopez"

Che ruolo interpreta? Dopo l’alunno e lo psichiatra, scommettiamo il prete

"Sì, facevo il sacerdote. Mi sono sentito molto nei miei panni, da bambino volevo fare il sacerdote"

Poi ha cambiato idea. Dove ha studiato?

"E’ stato determinante l’aver frequentato per diventare attore la scuola, a Roma, intitolata a Beatrice Bracco. E’ stato un passaggio fondamentale nel mio percorso, per la mia crescita. Una scuola che è una fucina, da lì sono usciti tanti talenti"

Ha detto che ha compiuto i 18 anni in scena, che film era?

"La via degli angeli, in quel caso ero assistente alla regia"

Non solo Pupi

"Ho lavorato tanto con la Rai, in numerose fiction. Tra queste, Caso di coscienza. Interpretavo in quell’occasione un avvocato, l’avvocato Tosetti. Proprio l’altro giorno mi ha fermato un ragazzo in biblioteca. Mi ha detto ‘Lei è l’avvocato Tosetti’. Le fiction della Rai sono molto seguite, molto popolari. Le gente ti riconosce per strada, ti ferma"

Torniamo a ‘L’orto americano’, uno psichiatra

"Sì, un ruolo molto bello, sono molto contento di averlo interpretato. Mio nonno era psichiatra, era il direttore dell’ospedale psichiatrico provinciale di Bologna, il Roncati, negli anni Sessanta. Era amico di Basaglia. Con quell’interpretazione ho un po’ giocato in casa".