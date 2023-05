Ciak, si gira in pescheria Generazioni ’Senza fiato’

"La tua pescheria, papà, te la porto al cinema!". E’ questa la scommessa di Gianluca Ferroni, giovane attore comacchiese diplomato alla Scuola d’arte cinematografica Florestano Vancini: portare sul grande schermo l’attività di famiglia piuttosto che lavorarci, come avevano pensato per lui. Oggi potrà dare il via ad un crowdfounding per la realizzazione del film "Senza Fiato", ambientato a Comacchio e Porto Garibaldi, in molte location del settore ittico. L’attore, 25 anni, che dopo il diploma nel 2022 ha all’attivo alcune collaborazioni performative, si è circondato di professionisti tutti locali, a cominciare da Massimiliano (Max) Cavalieri, che curerà la regia e di Andrea Nordi, direttore della fotografia. Insieme hanno preparato la sceneggiatura di un corto che propone uno spaccato dei conflitti familiari che si perpetuano di generazione in generazione. "Mio padre gestisce una pescheria a Ferrara in via Paolo Quinto, e voleva che continuassi la gestione dell’attività. Ma sentivo che quella non era la mia strada", spiega Gianluca. "A marzo abbiamo cominciato il casting e i call-back per i quali abbiamo raccolto in un mese 350 candidature da tutt’Italia; ora diamo il via al crowd founding, con cui vogliamo raccogliere fondi per il noleggio delle attrezzature e per le maestranze". La raccolta fondi sarà appoggiata alla piattaforma Indiegogo (igg.meatsenzafiatofilm).

Candida Cinti