Ciak, si gira la magia. C’è Svisti di stagione

La magia scorre sul grande schermo, con la riscoperta dei film d’autore. Notorious Cinemas Ferrara presenta la rassegna intitolata Svisti di stagione, rassegna diretta da Gabriele Caveduri.

Il prossimo lunedì 3 marzo, alle 20,30, nelle sale del Notorious Cinemas Ferrara, prenderà il via la rassegna ’Svisti di stagione’. "E’ promossa – spiegano gli organizzatori – direttamente dalla nostra Multisala, e con la direzione artistica di Gabriele Caveduri, storico esercente ferrarese che sarà presente in sala. "L’iniziativa – prosegue Notorious – si pone come obiettivo quello di valorizzare dei film d’autore, un grande cinema di qualità che, per svariati motivi, il pubblico non è riuscito a vedere in sala, dando loro la possibilità di essere pienamente apprezzati"

I titoli in programmazione saranno: il 3 marzo verrà proiettato C’era una volta in Buthan, 10/03 sarà la volta di E la festa continua, 17/03 magia in sala con La natura dell’amore, 24/03 il titolo da non perdere è La morte è un problema dei vivi, 31/03 Upon Entry – l’arrivo, 07/04 ancora una bella pellicola Hey Joe, a seguire il 14/04 verrà proposto Fremont, 28/04 Leggere Lolita a Teheran, 05/05 verrà proiettato ’Una spiegazione per tutto’. "Il calendario completo dei film – l’informazione per saperne di più – sarà comunque visibile e aggiornato settimanalmente sul sito www.notoriouscinemas.it e sulla nostra app Notorious Cinemas".

La Multisala, ubicata nel Centro Commerciale “La Nuova Darsena” e costituita da dieci sale, per un totale di 1.655 posti, è dotata di nuovissime, comodissime e ampie poltrone in eco-pelle, audio e video di altissimo livello, ambienti moderni e curati nei dettagli, prevede massima attenzione all’accoglienza e alla cura dei clienti e una serie di servizi al consumatore, fra i quali la comodità del Food & Beverage con ordine diretto in sala dalla propria poltrona attraverso QR code, la possibilità di organizzare proiezioni private, feste di compleanno ed eventi di ogni tipo.

Gabriele Caveduri, direttore artistico della rassegna, commenta così: "Da sempre appassionato di cinema e divoratore di film, non dimentico il mio passato da esercente, da persona cioè che vive a contatto col pubblico e che lo vorrebbe sempre vedere uscire dalla sala appagato e contento. Per questo ho pensato di proporvi questi “Svisti di stagione”, titoli, usciti nel 2024, che avevano tutto per piacere al pubblico e sono passati inosservati per una serie di motivi che vanno dalla piccola distribuzione alla scarsa pubblicità, dall’uscita in concomitanza con un film di forte richiamo fino…al primo week-end di sole dopo un lungo inverno. Titoli che avrebbero meritato maggior successo e che, sono sicuro, troverete spassosi, originali, divertenti, godibili.