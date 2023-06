Ciak, si gira ‘Lea, un nuovo giorno’ Stretta di mano con il Comune

Via libera alle riprese della seconda serie Rai intitolata ‘Lea, un nuovo giorno’, con Anna Valle, Giorgio Pasotti e Mehmet Günsür. La giunta ha infatti deliberato nei giorni scorsi la collaborazione alla realizzazione delle riprese cinematografiche che inizieranno nei prossimi giorni, accogliendo una richiesta che è stata presentata dalla casa di produzione Banijay Studios Italy Srl.

Il 14 marzo scorso, del resto, era già stato deliberato il patrocinio da parte proprio del Comune. Si tratta della seconda serie dopo quella andata in onda su Rai1 con grande riscontro di pubblico dall’8 febbraio del 2022 (con riprese realizzate nell’estate del 2021), per quattro martedì con circa 4-5 milioni di telespettatori nel corso di ogni serata. Un dato che viene sottolineato anche nella delibera con la quale si sancisce la collaborazione. "La serie televisiva – è scritto nel documento della giunta –, realizzata per RaiUno, ha avuto un grande successo registrando notevoli gradimenti televisivi e, al contempo, ha rappresentato un’importante occasione di visibilità a livello nazionale per il rilancio turistico della città e pertanto, in considerazione di questa rinnovata opportunità, il Comune di Ferrara intende procedere attivandosi per la collaborazione alla realizzazione delle riprese della nuova serie proposta".

Il Comune, per il tramite dei propri uffici e della polizia locale, sosterrà il lavoro sul set, tra le altre cose, sotto il profilo delle autorizzazioni all’ingresso nelle aree con la ztl e all’utilizzo di particolari location nei giorni e negli orari che vengono concordati con la produzione e della predisposizione di eventuali variazioni alla viabilità. Saranno inoltre riservati alcuni stalli tra le date del 23 giugno e del 7 luglio nelle vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e de Pisis per le sessioni di riprese. Sarà attivata Tper per eventuali modifiche da apportare alle linee interessate.