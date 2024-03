Ciak, si gira: l’incantevole Lucrezia. La storia scorre davanti agli alunni

Sono stati oltre 200 gli studenti e docenti delle scuole secondarie ferraresi che nei giorni scorsi hanno assistito alla proiezione del docupop ‘L’incantevole Lucrezia Borgia’, proiezione avvenuta alla Sala Estense. L’appuntamento, promosso dal Comune di Ferrara, attraverso l’Assessorato alle Pari Opportunità, rientra tra le iniziative cittadine dedicate alla Giornata Internazionale della Donna 2024

Erano presenti ragazze e ragazzi degli istituti Boiardo, don Milani, Vergani, Ariosto, Bachelet, Copernico-Carpeggiani ed Einaudi. La mattinata si è aperta con una introduzione dell’assessore comunale alla Pari opportunità Dorota Kusiak e dei registi Marco Melluso e Diego Schiavo, a cui è seguita la proiezione del docupop su Lucrezia Borgia. L’incontro si è quindi concluso con gli interventi delle rappresentanti del Centro Donna Giustizia di Ferrara Paola Castagnotto e Elisabetta Pavani, dell’UDI - Unione Donne in Italia sezione di Ferrara Liviana Zagagnoni e del Cam Centro Uomini Maltrattanti di Ferrara Marcella Sorace. Intento dell’appuntamento era infatti quello di dar voce agli studenti e rispondere alle loro curiosità sulla figura di Lucrezia e su come viene raccontata nel film, ma anche di parlare dei diritti delle donne, di stigmi sociali e di fenomeni di grande attualità, quali il victim blaming (colpevolizzazione della vittima) e dello slut shaming (stigma della prostituta) che dilagano e colpiscono, anche in rete, soprattutto le donne. La figura di Lucrezia ha assunto diverse sfumature nel corso dei periodi storici. Per una certa storiografia, soprattutto ottocentesca, i Borgia hanno finito per incarnare il simbolo della spietata politica machiavellica. La storiografia successiva ha ridimensionato notevolmente questi aspetti, parlando di ‘leggenda nera’ ai suoi danni, nata inizialmente per ragioni politiche.