"Ciak si gira, trasformo la mia città in un set"

Ce l’ha fatta, Gianluca Ferroni, a portare la pescheria del padre sul set cinematografico. Era questa la scomessa che gli aveva lanciato, quando si era diplomato alla Scuola cinematografica Vancini di Ferrara: realizzare un film che portasse sulla pellicola la storia di conflitti intergenerazionali realmente accaduti nella sua famiglia ed ambientarli nel proprio paese, Comacchio. Così dopo un crowdfounding di alcuni mesi che ha fruttato oltre 13mila euro e con il sostegno di alcuni sponsor del mondo ittico, nei giorni scorsi hanno finalmente preso il via le riprese di "Senza Fiato", un cortometraggio con la regia di Max Cavalieri e la direzione fotografica di Andrea Nordi, altri due professionisti comacchiesi.

"Abbiamo avuto una troupe proveniente da tutta Italia formata da 25 professionisti, che hanno alloggiato sul territorio per tutta la durata delle riprese", commenta soddisfatto Ferroni, che avrà il ruolo di attore protagonista.

"C’è stato qualcosa di davvero grande, con riprese sia all’interno della pescheria allestita a set cinematografico, poi in esterna a Porto Garibaldi, sul porto canale, e anche in valle. Avevamo 20 comparse provenienti dalla provincia e qualcuno anche oltre (Modena, Reggio Emilia, Ravenna), poi l’attore veneziano Samuele Ferri, il neo-attore comacchiese Cristian Rolfini, mentre altri piccoli ruoli sono stati rivestiti da altri artisti provenienti anche da Roma e Verona. Preziosissimo poi il lavoro di aiuto regista di Micol Osti e Sara Schiavone che hanno ricoperto un ruolo fondamentale".

Terminate le riprese comincia ora la fase di post-produzione sia video che audio, con la collaborazione con altri professionisti esterni ed un lungo lavoro che si pone come obiettivo quello di valorizzare in primis il territorio, ma non nasconde l’ambizione di lanciare le carriere dei tre artisti comacchiesi nei festival internazionali più celebri, a partire da Venezia.

"La fase di raccolta fondi lanciata in maggio sulla piattaforma Indiegogo è ormai chiusa, ma anche durante le riprese altri sostenitori si sono interessati a partecipare per la prima volta ad un progetto cinematografico tutto comacchiese"; spiega.

Non resta che aspettare il 2024, dunque, questione di poco ormai, se si pensa che il progetto ha cominciato a frullare nella testa di Ferroni dal 2020 e che con tenacia, determinazione e il tifo di tanti compaesani potremo forse riuscire a veder confezionato nei prossimi mesi.

Candida Cinti