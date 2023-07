Ciak su un territorio: i Finzi Contini La tragedia di una famiglia ebrea

Prosegue a Palazzo Roverella la rassegna ‘Ferrara: Ciak su un territorio’ a cura del Cento Documentazione Studi e Ricerche Cinema Ferrarese, diretto dal critico e storico del cinema Paolo Micalizzi, che ha sede al Circolo dei Negozianti che lo ha promosso insieme a Cds Cultura OdV.

L’appuntamento oggi alle 21 nella corte di Palazzo Roverella, verrà proiettato il film di Vittorio De Sica ‘Il giardino dei Finzi Contini’ (1970), tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Bassani. Dopo il saluto di Fiorenza Cassetti del Circolo Negozianti, il film sarà introdotto da Paolo Micalizzi. E’ un’opera che si svolge per la maggior parte nella nostra città ed ha per protagonista una ricca ed aristocratica famiglia israelita che le leggi razziali prima e la deportazione nazista poi distruggeranno. Una storia raccontata attraverso le vicende di Micol Finzi Contini (la bellissima Dominique Sanda) e dei suoi amici, uno dei quali Giorgio (Lino Capolicchio) è innamorato di lei che però si concede a Giampaolo (Fabio Testi). Di tutti i protagonisti solo Giorgio riuscirà ad evitare il lager. La vicenda è ambientata a Ferrara negli anni tra il 1938 ed il 1943, gli anni del fascismo, della guerra, delle leggi razziali e delle deportazioni degli ebrei. Nel film, figurano Helmut Berger, nel ruolo di Alberto il fratello di Micol e Romolo Valli in quello del padre di Giorgio. Le riprese hanno riguardato per la maggior parte Corso Ercole I d’Este e il Castello Estense. La villa dei Finzi Contini è stata reperita a Monza, non avendone gli organizzatori trovata una a Ferrara che rappresentasse quella immaginata da Bassani. Lo scrittore non approvò la sceneggiatura scritta da Ugo Pirro e Vittorio Bonicelli perché secondo lui snaturava lo spirito e la sostanza del romanzo. Ne nacque una vertenza giudiziaria. Il pretore di Roma dispose che nei titoli di testa del film fosse scritto “liberamente tratto dal romanzo di Giorgio Bassani”. Ma nel film, secondo alcuni critici, il sostrato drammatico del romanzo, l’ambiente, il gruppo degli amici, i presagi e gli affanni della comunità ebraica per la tragedia incombente, la storia d’amore tra Micol e Giorgio fanno scaturire il quadro di una società, sagacemente mescolato di motivi pubblici e privati, sostenuto dal regista con partecipazione sincera. E l’opera risulta ben fotografata da Ennio Guarnier, che le conferisce grazia figurativa. L’opera di Vittorio De Sica ottenne nel 1972 l’Oscar per il miglior film straniero.