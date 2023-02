Ciak, ‘Tramite amicizia’ "Un seguito pazzesco"

Cinema, a Ferrara ci sarà l’anteprima nazionale del nuovo film di Alessandro Siani. La proiezione, alla presenza del regista, sarà sabato sera alle 21 all’Apollo. Sarà a Ferrara – sabato 4 febbraio – l’anteprima nazionale del nuovo film di Alessandro Siani, intitolato ‘Tramite amicizia’, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 14 febbraio.

Il filmð 0532 762002 Siani ha registrato a lungo, la scorsa estate, a Ferrara. Tra le location: piazza Savonarola, i portici del teatro, corso Martiri, via Giuoco del Pallone, il Castello estense. Il trailer è disponibile al link: https:www.youtube.comwatch?v=iV5sdUJGx1s. Il 7 giugno Siani è stato accolto dal sindaco Alan Fabbri, che si è detto "felicissimo che Ferrara si confermi, ancora una volta, set e ambientazione perfetta per il cinema, di ieri e di oggi". Nell’occasione il regista ha rinnovato le sue parole di grande apprezzamento per la città: "Qui ho trovato un seguito pazzesco e grande coinvolgimento". Lo stesso Siani è stato incoronato dalla città l’11 giugno, nel corso del Ferrara Film Corto Festival: nella serata delle premiazioni finali ha infatti ricevuto il riconoscimento ‘Città di Ferrara alla carriera e alla valorizzazione del territorio’. In quella data, dal palco della Sala Estense, ha detto: "Ferrara merita tantissimo. La grandezza del cinema – ha aggiunto – è anche nella sua capacità di mostrare al pubblico una città ricca di cultura e piena di ospitalità come questa". Alessandro Esposito decide di usare il cognome d’arte Siani come omaggio al giornalista partenopeo Giancarlo Siani, assassinato dalla camorra il 23 settembre 1985. Cresciuto nel quartiere di Fuorigrotta, ha iniziato la sua carriera all’interno del laboratorio Tunnel Cabaret, storico locale che si trova a Napoli nei pressi del monastero di Santa Chiara. Benché giovanissimo, nel 1995 vince il Premio Charlot come migliore cabarettista dell’anno. È stato il vincitore di alcuni premi nazionali, come Franca Villa e Ascea Ridens (presidente della giuria, l’attore comico napoletano Francesco Paolantoni).