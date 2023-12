"Ciao Flavio, uomo per bene". Politica in lutto per Fiorini

PORTOMAGGIORE

Lutto nel mondo della politica

portuense. Si è spento a 86 anni Flavio Fiorini (foto), una vita spesa nel partito socialista, tra i fondatori di Alleanza Portuense, la lista civica che nel 1993 riuscì nell’impresa di scalzare dal governo locale il Pci che aveva governato ininterrottamente dal dopoguerra. Fiorini era stato anche consigliere comunale e dirigente del Psi. Il funerale è per martedì 12 dalle 11 nella camera mortuaria di Cona e alle 14.10 si parte per venire a Portomaggiore nella chiesa Collegiata. Lascia la moglie e tre figlie. Ecco il ricordo di Aurelio Pariali, sindaco portuense della svolta storica degli anni novanta, ora leader di Area Portuense: "Ci ha lasciato un uomo per bene, che ha segnato profondamente la vita politica e sindacale del nostro territorio, anche oltre i confini comunali. Un socialista vero, orgoglioso del suo garofano rosso; ha sempre creduto nei valori della solidarietà e della giustizia sociale, che ha saputo trasmettere con generosità alle generazioni più giovani, i propri insegnamenti e la sua passione per la politica, intesa come servizio al bene comune. Alla moglie, alle figlie e a tutti i suoi cari, vadano le nostre più sentite condoglianze. Grazie Flavio. Ti abbiamo voluto bene. Ora riposa in pace". Al cordoglio generale si è unito Sergio Alberti, ex segretario regionale del Psi ed ex vice sindaco a Portomaggiore e a Ferrara. "Ciao Flavio, sono entrato nel PSI nel 1977 e tu eri già là, nella sezione Cavallini, a lato del bar "dei socialisti", a darmi il benvenuto come giovane che avrebbe poi fatto con te il percorso di una vita. Ti ho rivisto di recente, ci siamo fermati a parlare di politica, ma poi sei passato subito a raccontarmi, con gli occhi lucidi, il tuo amore di padre e di nonno. La tua famiglia ti ha sempre inumidito lo sguardo. La nostra battaglia politica più bella è stata trovare tra noi un giovane socialista, Ule (Pariali ndr), che dopo Il mitico Cavallini, tornava a fare il sindaco. Fai buon viaggio e proteggi la tua amata famiglia".

Franco Vanini