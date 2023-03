Ciao ’lord’, è scomparso a 88 anni Carlo Borghi Ha fatto la storia della Ciclistica Stella Alpina

E’ scomparso Carlo Borghi (foto), uno degli uomini storici della Ciclistica Stella Alpina di Renazzo. Si è spento a 88 anni e il funerale in programma questa mattina alle 10 alla chiesa di Renazzo. La volontà espressa dai famigliari è che non ci siano fiori ma vengano fatte opere di bene in sua memoria. Era soprannominato ‘il lord’ e aveva avuto un ruolo importante in passato: è stato uno dei dirigenti della rinata Stella Alpina sotto l’egida di Rino Montanari. L’ultima tessera dove ritirarla martedì.