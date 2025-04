"Ciao Lorenzo, vivi nei nostri cuori". Il dolore del paese per l’agricoltore

Un cielo plumbeo ha accolto l’arrivo della salma di Lorenzo Bellini. Una bara di legno naturale trasportata lungo le scalinate della chiesa di Pontelangorino, seguita dalle lacrime di mamma Clara, papà Valentino e il fratello Roberto, ma anche dei tantissimi amici presenti. Lorenzo è scomparso tragicamente a soli 46 anni ai primi d’aprile in un incidente stradale per un violento impatto fra la sua moto ed un’auto. Don Marco Polmonari nell’omelia ha ricordato la difficoltà a trovare le parole in un momento di grande dolore, ma poi rifacendosi ad un brano del Vangelo di Luca, ha sottolineato l’importanza di essere sempre pronti quando il Signore ci chiama. "Nel dolore di questo momento ci deve sempre essere la speranza - ha detto il sacerdote - del ritrovarsi assieme alle persone che abbiamo amato, grazie alle fede che dobbiamo avere in Dio". Il sindaco Alice Zanardi ha illustrato chi fosse Lorenzo a fine messa. "Un figlio, un amico, un volto familiare della nostra comunità, strappato troppo presto alla vita, alla sua terra. Non riusciamo a credere che quel sorriso sincero, quella voce calda - ha detto - quelle mani laboriose non siano più tra noi. Era un uomo buono, gentile e generoso, legato visceralmente alla sua terra e alla sua gente. Il ragazzo che all’alba lavorava già nei campi, con quella dedizione silenziosa che solo chi ama la terra può comprendere. I suoi raccolti erano un pezzo del suo cuore e della sua storia, fiero ed orgoglioso di donarli a noi. I clienti non andavano da lui solo per la bontà di quei frutti, ma anche per la sua gentilezza, per quella parola di conforto, per quel modo di fare così cordiale. Era ricco di valori autentici: la famiglia, il lavoro, l’onestà. Tanti conservano un suo gesto di disponibilità, una risata contagiosa, un consiglio dato con umiltà. Lorenzo non amava i riflettori, ma la sua luce l’ha lasciata ovunque: nei solchi dei campi che coltivava, nei sorrisi di chi lo incontrava".

