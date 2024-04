"Ciao nonno, da lassù guarda il tuo mare"

"Ciao nonno, guardaci da lassù, guarda il tuo mare". Così Alessandro Ferroni ha voluto dare l’ultimo saluto a Giovanni Nordi, 88 anni, il nonno al quale era da sempre molto legato. "Una persona fantastica, una testimonianza della nostra storia, della storia di Comacchio", le sue parole. E ieri pomeriggio, nel duomo di Comacchio, in tanti hanno voluto esserci, per salutare Giovannino con uno sguardo, con una preghiera. Tanti anche i fiori, vicino alla bara di Giovanni Nordi, una vita che si può definire avventurosa la sua. Era stato fiocinino, poi tombarolo. Aveva cinque figli, dieci nipoti, numerosi pronipoti. "Andava a prendere le anguille nelle valli, i cocci nelle tombe – spiega ancora Alessandro Ferroni, che si commuove ricordando quello che chiama con affetto il suo grande nonno –. Allora c’era tanta fame e la nostra gente si ingegnava come poteva. E poi quei resti allora ma anche oggi da queste parti riteniamo facciano parte della nostra storia, siano un po’ del popolo di Comacchio, li sentiamo nostri". Giovanni Nordi nell’ultimo periodo era stato ricoverato più volte nell’ospedale del Delta. E ai medici va ancora il ringraziamento del nipote. "Tutto il personale di Valle Oppio l’ha seguito con tanto amore, con affetto – dice –. Sono stati gentilissimi, molto professionali fino all’ultimo istante della sua vita". Era, quello di Giovanni Nordi, un modo di vivere, quello che allora veniva considerato e chiamato anche un mestiere. "Che male facevamo, il mare è di tutti", la parole di Giovannino in un’intervista a questo giornale qualche tempo fa. "Ho fatto il tombarolo – ripeteva ancora –, ci parlavo con quelle figure smaltate. Sembravano vere. E io scavavo di frodo, li portavo alla luce di una torcia e li vendevo in nero". Un pezzo della storia di Comacchio, una storia che la gente non vuole dimenticare. Se n’è andato ieri pomeriggio, al suono lieve delle campane.