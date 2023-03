Ciao Rosy, scomparsa a 73 anni la storica barista

PORTO GARIBALDI

Domani alle 15, nella chiesa di Porto Garibaldi, l’ultimo saluto a Rosalba Stabellini (foto) "Rosy" com’era chiamata da tutti i frequentatori del bar Daniela, per oltre oltre un decennio. Lascia la figlia Daniela e l’ex marito Carlo Alberi, aveva 73 anni ed era venuta a Porto Garibaldi da San Biagio di Argenta, aprendo quel bar ritrovo di amicizie, delle grandi compagnie e "per noi una seconda mamma - la ricorda Barbara Simoni - a volte ci sgridava, ma ci voleva un gran bene, quasi fossimo dei suoi figli". Era assediata da oltre 12 anni da un male incurabile "ma lei non lo ha mai mostrato - aggiunge ancora - sempre sorridente, con quell’adorazione per la figlia Daniela, che quando frequentava le elementari, la seguiva nel fare i compiti dentro il bar, perché era una gran lavoratrice e non si risparmiava mai". Con il classico accento romagnolo, non mancava di rimproverare qualche volta i giovani che frequentavano il bar, perché fumavano o alzavano la voce, ma sempre bonariamente. "E quando chiudeva la saracinesca - conclude Barbara - noi rimanevamo fuori a parlare fino a tardi, con Rosy se ne va una delle donne più buone e generose che mai abbia conosciuto".