"Ciao Samu, da oggi sei il nostro angelo"

"Il rombo dei motori ti accompagni anche da lassù. Masi ti manda un grosso bacio, vola in cielo ora per noi", è l’esortazione di un amico dal pulpito della chiesa parrocchiale formulata ieri pomeriggio da un amico e compagno di scorribande in moto di Samuele Saia, 37 anni, il centauro che ha perso la vita il 2 giugno a Lido di Spina, il giorno prima di festeggiare il trentottesimo compleanno. La tragedia è avvenuta in uno scontro con un’auto guidata da una donna di 26 anni, poi trasportata in ospedale, pare per non aver rispettato la precedenza: l’auto si sarebbe immessa sulla carreggiatala non accorgendosi che stava sopraggiungendo la moto di Saia, dinamica ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

E’ un lutto che ha commosso Masi Torello, la chiesa non è riuscita a contenere tutti coloro che volevano tributare l’ultimo saluto, in tanti hanno voluto seguire la messa recitata dal parroco don Giuseppe, hanno però potuto seguire anche dal sagrato grazie agli altoparlanti sistemati all’esterno. Il funerale è stato seguito dall’intera giunta, l’assessore Anna Maria Ballerini, il vicesindaco Serena Poltronieri e il sindaco Riccardo Bizzarri. Che commenta: "E’ una perdita drammatica per la nostra comunità, ci stringiamo al dolore della famiglia. Samuele non lo conoscevo personalmente, aveva una grande passione per i motori. Era appena tornato in paese, voleva mettere su famiglia a Masi con la compagna Elisa". "Samuele era un ragazzo d’oro – racconta un amico d’infanzia, compagno di banco in tutti i gradi delle scuole dell’obbligo - Eravamo inseparabili, poi la maturità e la passione per le moto di grossa cilindrata ci ha separato". Il ragazzo lavorava come operaio alla Sirio, un’azienda metalmeccanica dell’area industriale di San Giovanni di Ostellato, il padre Michele è pensionato e la madre Angela operaia, mentre la sorella lavora in un supermercato. Era un ragazzo che sapeva farsi voler bene. Era un giovane uomo che sapeva trasmettere allegria e gioia di vivere, era sempre disponibile a dare una mano. Le moto di grossa cilindrata erano la sua grande passione. Aveva venduto da poco la sua Harley Davidson, sostituita da una Kawasaki comprata da un conoscente, quella con la quale era andato al mare, nella zona della movida. Era andato a vivere da solo nel "Villaggio Primavera", non lontano dallo stadio, vicino all’appartamento dei genitori e della sorella.

Franco Vanini