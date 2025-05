"Ciao Zanna, suonerai dal cielo"

La piazza ha iniziato a riempirsi molto prima per poi defluire, nella maggior parte, all’interno della chiesa fino a saturarla. Era la folla che ieri pomeriggio a Codigoro ha salutato "Zanna", Giovanni Zanella (nella foto piccola), scomparso a 53 anni. Sulla bara la sciarpa dell’Atletico Delta, dove milita il figlio ventenne Niccolò, accompagnata da una folta rappresentanza dei compagni di squadra con la maglia blu. La messa è stata accompagnata dal coro di San Martino diretto dal vicesindaco Francesco Fabbri e nell’omelia Don Marco Polmonari ha richiamato il vangelo di Luca dove i discepoli mentre stavano andando verso una città non si accorsero che Gesù era con loro. Con questa lettura ha ricordato che Gesù è sempre al fianco nostro per accompagnarci "in questo pellegrinaggio della speranza, nel destino che Dio ha preparato per ognuno di noi. "Senza la fede la morte diventa una tragedia e motivo di disperazione - ha proseguito - solleviamo dei perché e non troveremo mai le risposte, in questo momento difficile l’unica certezza è la speranza che risorgeremo in Cristo e ritroveremo tutti i nostri cari". C’erano anche l’assessore Graziella Ferretti e il sindaco Alice Zanardi e quest’ultimo conclusa la messa ha sottolineato come "Giovanni lascia un abisso di vuoto e dolore nella vita di chi lo amava più di altri ogni altra cosa. Per la moglie Barbara non era solo un compagno di vita, ma una parte della sua anima, erano complici si sostenevano a vicenda ed erano uniti da un legame talmente forte che nemmeno la morte potrà mai separare. Per il figlio Niccolò perdere il suo papà significa perdere anche un amico, un mentore, un eroe. Un legame così forte vive oltre il tempo e le distanze - concludendo - il suo spirito e il suo ritmo risuoneranno per sempre nel nostro cuore". Infine la mamma Lidia ha voluto ringraziare tutti per il grande amore che è stato tributato a Giovanni, "che è ancora con noi" un’amore che le servirà per affrontare il tempo a venire, finendo con un "grazie a tutti" sommerso da uno scrosciante applauso. All’uscita della chiesa i componenti del suo gruppo i The Serious Project, hanno fatto sentire a tutto volume l’ultima incisione, dove "Zanna" con tanta energia suonava la batteria, il brano "eye in the sky".....occhio dal cielo, accompagnato da un coinvolgente battito di mani e da visi rigati dalle lacrime.

Claudio Castagnoli