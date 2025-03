Cibo e benessere. Il punto in biblioteca

Sarà dedicato al tema dell’alimentazione e del benessere femminile, il prossimo appuntamento, oggi alle 10.30, con la rassegna ‘Ricomincio da me’ alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42). L’incontro, sarà a cura della biologa nutrizionista Verdiana Vecchiattini, che condividerà con i partecipanti alcuni consigli nutrizionali per il benessere femminile dall’infanzia alla maturità, per mantenere elevata la reattività fisica e psicologica, senza rinunciare alla femminilità e curando il proprio stile di vita.