Cibo e scienza, le sfide del cambiamento nel settore agricolo

Un ciclo d’incontri di approfondimento del settore agricoltura. Dedicata ad ‘agricoltura, cibo, scienza: Le sfide del cambiamento’, la nuova tappa ferrarese del festival ‘Food & Science’ in programma venerdì 18 ottobre alle 15 in Pinacoteca nazionale e sabato 19 ottobre alle 10.30 al Laboratorio Aperto ex teatro Verdi. L’iniziativa, alla terza edizione, è stata presentata ieri dall’assessore a turismo, agricoltura e promozione del territorio Matteo Fornasini, il presidente di Confagricoltura Francesco Manca e Stefania Agarossi della giunta di Confagricoltura. "Come amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Matteo Fornasini – non potevamo che porre grande attenzione a questo nuovo appuntamento sull’agricoltura. In quanto abbiamo la consapevolezza dell’importanza sul territorio di questo comparto, che con le sue imprese rappresenta il 15% del tessuto produttivo provinciale e la produzione di oltre il 5,1% del Pil, corrispondente a circa 460 milioni di euro".

La manifestazione si articola in una prima giornata, venerdì 18, più incentrata sugli aspetti tecnici e di mercato, coinvolgendo politici, europarlamentari e climatologo. Nella seconda giornata di sabato 19 ottobre, invece, gli incontri saranno maggiormente divulgativi e possono coinvolgere tutti i consumatori attraverso gli interventi, tra gli altri, del direttore delle riviste ‘Le Scienze’ e ‘National Geographic’, della ricercatrice di Scienze Agrarie di UniMi e della dietista blogger Sara Olivieri. "Sono temi a cui teniamo da sempre – ha precisato il presidente di Confagricoltura, Francesco Manca – per la difesa di un modello agroalimentare moderno, avanzato, aperto alla ricerca e in equilibrio tra tradizione e innovazione, possibilmente con rinnovati stili comunicativi: questa è la sfida che Confagricoltura Ferrara ha raccolto da anni".

Mario Tosatti