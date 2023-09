‘Cibotto’, premiati tre ferraresi. Faust Edizioni fa il pieno al concorso

Tre ferraresi, con le loro opere edite da ‘Faust Edizioni’, sono stati premiati al concorso letterario internazionale ‘Gian Antonio Cibotto’ 2023, patrocinato dalla Provincia di Rovigo. La cerimonia di premiazione di questa VI edizione del concorso si è tenuta la scorsa domenica, nello storico teatro Ballarin di Lendinara. Il concorso si articolava in quattro sezioni a tema libero: Narrativa edita; Saggistica edita; Poesia edita in lingua o in dialetti del triveneto; Poesia inedita. La commissione giudicatrice era composta da illustri personalità del panorama letterario nazionale. Madrina dell’evento l’Assessore alla Cultura del Comune di Lendinara Francesca Zeggio. I preziosi premi, sculture realizzate dall’artista vetraia internazionale Jone Suardi, sono stati consegnati durante la cerimonia agli autori premiati.

Ben 628 opere in lizza, provenienti, oltre che dall’Italia, anche dalla Germania, dalla Svizzera, dalla Francia e dall’Arabia Saudita: hanno partecipato anche case editrici di fama nazionale quali tra le altre Cairo, Curcio, Guida, Newton Compton. La ferrarese Faust Edizioni di Fausto Bassini ha visto premiati tre autori della propria scuderia. Innanzitutto, Francesco Scafuri, che, nella sezione Saggistica edita, ha ricevuto il primo premio assoluto direttamente dalle mani dell’assessore alla Cultura del Comune di Lendinara, Francesca Zeggio, per il volume ‘La Ferrara mai raccontata: dagli Estensi a oggi’, con l’intera giuria in piedi ad applaudire. Daniela Fratti, nella sezione Narrativa Edita, ha sollevato il terzo premio assoluto, in un podio tutto al femminile, per il volume ‘La guaritrice e il doganiere. Romanzo storico nella Ferrara rinascimentale’.

Quindi, Giorgio Ferrari ha ricevuto il Premio ‘Giuseppe Marchiori’ Narrativa Edita, per il libro ‘Amarcord ferrarese’, un nitido ‘come eravamo’ dell’immediato dopoguerra visto con gli occhi puri e curiosi di un bambino nato e cresciuto nel centro storico della città, a metà tra un film neorealista e il filò di una volta, dove gli anziani si trovavano davanti al fuoco insieme ai nipotini tramandandosi storie e racconti.

f.f.