"Ciclabile, basta perdere tempo Il bando regionale è un’opportunità"

Ciclabile e incontri pubblici organizzati da Futuro Comune, sono i due argomenti sui quali il capogruppo Francesco Margutti porta l’attenzione a Terre del Reno. "La ciclabile di Terre del Reno è un’opera che sta a cuore a tutti – dice - In campagna elettorale entrambe le liste l’avevano messa in cima alle proprie priorità, tanto che il sindaco aveva mostrato a tutti un Masterplan che indicava caratteristiche e tracciato dell’opera. In questi mesi abbiamo sollecitato spesso l’Amministrazione su questo tema, che in diverse occasioni ci ha detto che il nostro comune era il capofila di un progetto di collegamento ciclopedonale dell’alto ferrarese da candidare al Pnrr. Tutto il resto però era molto vago: Sui tempi dicevano che avevano il mandato per realizzarla, per il progetto che si stavano muovendo coi comuni limitrofi e sui soldi che c’era l’avanzo di amministrazione ma si contava sul Pnrr". Minoranza che ora chiede concretezza. "Crediamo che il momento per iniziare a concretizzare questa importante opera sia adesso – prosegue - in virtù dell’opportunità che la regione Emilia Romagna ha messo in campo in questi giorni pubblicando 6 giorni fa un bando con il quale si finanzia l’80% della realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilità lenta dei comuni della nostra regione per un importo massimo di 1,5 milioni per ciascuna opera. Le caratteristiche del finanziamento sono tagliate su nostra misura".

Il 15 giugno la scadenza per la candidatura. "E’ il momento di partecipare e non lasciarsi scappare l’opportunità – continua Margutti – questa è una possibilità per migliorare il nostro territorio. Ora la scelta passa al Sindaco: dire ancora una volta no alle nostre proposte o capire come la collaborazione passi anche dal fare propri i suggerimenti che il nostro gruppo abitualmente gli fa e che continueremo a fare, sulla base delle idee, degli spunti e delle richieste che raccoglieremo". In programma diversi momenti pubblici. "Denominati ‘mettiamocincomune’ che come gruppo comunale ci apprestiamo a farne in tutte le frazioni del nostro territorio – conclude - saranno incontri pubblici a cui chiunque potrà partecipare. Il primo sarà lunedi alle 21 al Centro Civico a San Carlo e poi giovedi a Mirabello, lunedi 22 a Sant’Agostino e a metà giugno a Dosso".