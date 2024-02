"Ciclabili, 18 chilometri realizzati in cinque anni"

Oltre diciotto chilometri di piste ciclabili realizzate in cinque anni, con un investimento di 6,5 milioni di euro. A fare il bilancio è il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, che rivendica così il risultato raggiunto dal Comune sotto la sua guida. "Abbiamo pensato a chi abita nei quartieri e deve muoversi con agilità - spiega Fabbri - agli studenti che devono poter raggiungere le sedi universitarie in sicurezza e anche agli appassionati che vogliono arrivare dal centro città, alle piste ciclabili più importanti del panorama cicloturistico". Le piste realizzate, dunque, servono a "garantire a chi usa la bicicletta la possibilità di attraversare la città in modo efficace e in piena tranquillità - continua il sindaco - e non abbiamo pensato solo alla città, ma anche a collegare Ferrara alle zone vicine".

Ora, aggiunge il primo cittadino, "anche se molto resta da fare, l’obiettivo è arrivare a garantire una viabilità in sicurezza per le biciclette anche da e verso le frazioni. Come avevamo promesso abbiamo puntato molto sulla mobilità sostenibile, nel nome della tradizione della nostra città che è e deve diventare sempre di più città delle biciclette". Secondo Fabbri è proprio questo "l’approccio giusto per parlare di sicurezza sulle strade: riservare ai ciclisti e agli utenti deboli piste in sicurezza. Continueremo a lavorare in quest’ottica perché il nostro obiettivo è arrivare a realizzare una rete capace di collegare la città al suo territorio, garantendo a tutti la possibilità di raggiungere i servizi in bicicletta da qualsiasi punto". Strade. Sul nodo infrastrutture interviene anche il consigliere regionale della Lega Fabio Bergamini in particolare sulla rete provinciale.

"Nel pieno della stagione invernale diventa quanto mai opportuno e urgente rimettere in sicurezza i tratti maggiormente ammalorati della rete stradale", sottolinea l’esponente del Carroccio.

Aggiungendo che "le abbondanti precipitazioni della primavera del 2023 hanno aggravato le condizioni del già ammalorato manto di asfalto, almeno in alcuni tratti della strada provinciale 19: in particolare, al chilometro 19 del tratto che collega Ferrara alla frazione di Ravalle, il manto stradale è stato particolarmente segnato dall’effetto congiunto delle piogge e del passaggio di mezzi pesanti". Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale "quali misure si intendano intraprendere per la gestione

dell’emergenza, considerando la riduzione delle risorse a disposizione delle Province e se non si ritenga opportuno dotare i Consorzi di Bonifica e gli enti indirettamente interessati degli strumenti necessari a gestire fenomeni eccezionali".