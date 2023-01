Ciclabili e banchine, via ai lavori

Prenderanno il via a partire da oggi i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la realizzazione dei nuovi percorsi pedonali e delle nuove banchine per le fermate degli autobus, rispettivamente in corrispondenza e in prossimità dell’intersezione tra le vie Bologna, Buttifredo e Navigazione. Le opere sono propedeutiche alla futura attivazione dell’impianto semaforizzato, destinato a regolare la circolazione sulla stessa intersezione. Un impianto voluto dall’amministrazione, anche a seguito delle diverse sollecitazioni arrivate dai residenti della zona.

Nel periodo di esecuzione dei lavori saranno possibili code e rallentamenti. Il termine di tutte le opere edili e di segnaletica stradale è previsto per la metà del mese di febbraio, salvo avverse condizioni meteo o eventuali criticità non prevedibili che si potrebbero verificare durante l’esecuzione.