Ciclabili e parchi. La nostra città a misura di bambino

LA SICUREZZA

PRIMA DI TUTTO

(seconda puntata)

La viabilità, i segnali stradali, il traffico e le sue regole. Continua l’inchiesta della classe V A della scuola primaria Franceschini di Porotto, i reporter sono seguiti dall’insegnante Donatella Mancini.

... I bambini hanno evidenziato la difficoltà nell’attraversare senza l’aiuto dei genitori, la necessità di un accesso, tramite un percorso semplice e sicuro, ai parchi e alle aree di gioco, l’importanza di avere attraversamenti pedonali sicuri e segnalati adeguatamente, la qualità delle piste ciclabili. Ma ancora, la necessità di percorsi sicuri casa/scuola, così da poter evitare l’uso troppo frequente della macchina; loro stessi hanno ammesso di usare la macchina soprattutto per pigrizia. I bambini hanno anche riflettuto sul fatto che, forse, parte della segnaletica potrebbe non essere comprensibile ad ospiti di altra nazionalità. I bambini hanno spesso notato che gli adulti non sempre rispettano le regole e loro si trovano in difficoltà nel muoversi senza un accompagnatore che li aiuti. Basandosi sulle loro esperienze hanno poi potuto constatare che le regole sono importanti altrimenti “:..i grandi fanno quello che vogliono..”: a volte non le rispettano e… succedono gli incidenti! Anche la cattiva manutenzione delle strade, le buche, fanno perdere il controllo delle auto e… succedono gli incidenti! I bambini si sono anche accorti dell’importanza dei cartelli (segnali stradali), che purtroppo sono spesso coperti dalla vegetazione o imbrattati dalle bombolette di vernice di qualche “improvvisato artista”. Vorrebbero infine più agenti di Polizia Locale lungo le strade, perché la loro presenza li fa sentire più sicuri e protetti.

Senza alcun suggerimento, si sono anche resi conto da soli di quali siano le azioni pericolose assolutamente da evitare, come per esempio giocare a palla in strada o sul marciapiede, attraversare con il semaforo rosso o correre mentre attraversano la strada senza guardare. Si sono quindi prese in considerazione diverse soluzioni per affrontare queste problematiche. Uno dei suggerimenti proposti è stato quello di realizzare un sistema di sicurezza stradale personalizzato per i bambini, che includa zone con circolazione a velocità ridotta, strisce pedonali con semafori pedonali sincronizzati con i tempi di attraversamento dei piccoli utenti della strada, e percorsi ciclabili separati e protetti. Si è discusso inoltre di come coinvolgere i bambini stessi nel processo decisionale, attraverso consultazioni e sondaggi, per capire le loro specifiche esigenze e i loro desideri per la città. Al termine del dibattito sono emerse idee interessanti che hanno sintetizzato le esigenze della maggior parte di loro. Riusciamo noi adulti ad immaginarle? Il sogno dei bambini per una città con percorsi sicuri e adatti a loro include diversi aspetti, vediamoli insieme: 1. Spazi verdi e parchi giochi: i bambini amano giocare all’aria aperta e stare a contatto con la natura, quindi una città ideale per loro dovrebbe avere numerosi parchi giochi e ampi spazi verdi dove possono fare attività fisica e svagarsi in modo sicuro.

2. Sicurezza: i bambini si sentono sicuri quando sono circondati da un ambiente protetto. Una città pensata per loro dovrebbe essere dotata di vie delimitate per il traffico veicolare, marciapiedi sicuri, piste ciclabili e zone pedonali per permettere loro di muoversi liberamente senza dover preoccuparsi dei pericoli.

3. Trasporti pubblici accessibili e sicuri: una città ideale per i bambini dovrebbe essere ben collegata tramite trasporti pubblici sicuri e accessibili, in modo che essi possano raggiungere facilmente le scuole, i centri ricreativi e altre attività extra-scolastiche. Ma negli altri Paesi, com’è la situazione?

(continua... )