Ciclat amplia il suo organico

Ciclat, storica azienda emiliano romagnola, leader nel settore logistica e pulizia per ampliamento del proprio organico ricerca addetti per la movimentazione merci e pulizia industriale, anche con non apprezzabile esperienza nel campo. Il personale ricercato, inoltre, sarà selezionato per inserimento nelle proprie realtà operative in diverse aree: Codigoro, Ravenna, Lugo, Conselice, Imola.