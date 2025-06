Ciclismo giovanile protagonista. Al velodromo quasi 100 atleti

Domenica lo sport delle due ruote è stato protagonista in cento a Cento grazie alla gara ciclistica della categoria giovanissimi organizzata dalla Stella Alpina di Renazzo valida anche come meeting provinciale Ferrara. Per l’occasione sono intervenuti circa 100 atleti dalle province di Ferrara, Bologna e Modena ma anche dal ravennate e dal padovano e per molti è stata la prima occasione di visita anche dello storico velodromo di Cento, importante impianto interprovinciale che è stato riattivato dopo un lungo periodo di stop per lavori e che piano piano sta rivedendo gare e giovani tornare al suo interno dove sono cresciuti campioni olimpici come Adler Capelli e gareggiare big come Bugno e Cipollini.