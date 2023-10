L’ennesima croce sulle strade: ciclista travolto da un’auto, muore dopo giorni di agonia

Ferrara, 10 ottobre 2023 – Gino Neri, 85 anni, non ce l’ha fatta. Devastanti le ferite riportate nell’incidente accaduto lo scorso 2 ottobre tra le vie del Pavone e Lionello d’Este. Lui, quella mattina – erano all’incirca le 11.30 – era in bicicletta, probabilmente stava rientrando nella sua abitazione di via Dante Alighieri quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da un’utilitaria condotta da una donna della città. Inizialmente, seppur sbalzato dalla sella e finito sull’asfalto pesantemente, le sue condizioni non erano apparse gravissime, poi ora dopo ora la situazione ha iniziato a peggiorare fino all’esito mortale avvenuto nel reparto di rianimazione dove nulla hanno potuto i medici.

C’è un fascicolo

Sull’incidente il pubblico ministero Barbara Cavallo ha aperto un’inchiesta ora con ipotesi di reato di omicidio stradale, la stessa ha poi disposto una perizia cinematica per valutare ogni tipo di responsabilità nello schianto. Andrà stabilita la velocità della macchina ed eventuali manovre errate, così come andranno valutate con attenzione le manovre della bicicletta.

Strage infinita

Quella di Gino Neri, rappresenta di fatto la vittima numero 19 delle nostre strade dall’inizio dell’anno. Numeri agghiaccianti che vanno ad aumentare una conta che sembra non avere fine. Decesso avvenuto tra venerdì e sabato notte, una giornata nerissima alla quale si sono tragicamente aggiunte le morti di Stefano Bentivogli, il 41enne bolognese finito in una scarpata a Poggio Renatico, e Davide Alfano, 53 anni originario di Salerno ma residente ad Argenta, schiantatosi lungo la statale 16 mentre era in sella alla sua Harley Davidson.