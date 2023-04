Ciclista trovato esanime "Mio fratello in fin di vita Voglio scoprire la verità"

È in condizioni gravissime Giacomo Crovetti, 71 anni, storico medico di base di generazioni di reggiani fra Reggio e Bagno. Il dottore si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Maria Nuova in seguito ad una caduta dalla sua bicicletta dalla pedalata assistita mentre percorreva sabato mattina via Monterampino, a Caselline di Albinea. L’uomo ha sbattuto la testa sull’asfalto. L’allarme al 118 è stato lanciato da un ciclista, il primo a soccorrerlo, che lo ha trovato esanime a terra dove ha sbattuto la testa. Subito la corsa all’ospedale Santa Maria Nuova dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Non si conoscono ancora le cause della caduta; la polizia municipale dell’unione colline matildiche sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica. Crovetti ebbe un grave incidente nell’aprile ‘99 quando fu investito da due automobili mentre attraversava via Manara. Era stato in coma in diversi giorni, ma l’operazione a cui venne sottoposto non gli permise di continuare il suo mestiere. Dopo quell’incidente venne realizzata la rotonda della Rosta Nuova che imbocca via Wybicki, tra le prime rotatorie in assoluto costruite in città.

Ieri il figlio Filippo ha lanciato un appello sui social: "Chiediamo se qualcuno ha incrociato un’auto che saliva verso Albinea o visto qualcosa. Mio padre, che ora è gravissimo, è stato trovato a terra. Subito si pensava a un malore, ma gli esami che sono stati fatti in ospedale lo escludono. Se qualcuno ha visto qualcosa contattate la polizia municipale di Albinea".

Il fratello Sandro Crovetti, storico dirigente del basket in città ai tempi della A1, è molto amareggiato: "Dobbiamo capire cosa è accaduto. Mio fratello era in una zona collinare con la sua bicicletta quando è successo l’incidente. Se qualcuno ha visto parli". E aggiunge: "Le sue condizioni sono disperate ed è, secondo lo staff medico, inoperabile. Una situazione difficile per una famiglia che è sempre stata unita. Mio fratello è il maggiore e, quando eravamo bambini, mi è sempre stato vicino. Negli anni si è creato un rapporto profondo tra di noi. Ricordo con nostalgia i tempi in cui da ragazzi eravamo ’rivali sportivi’ nel basket: lui tifava Ignis Varese e io Simmenthal Milano. Piccole dispute giovanili che hanno rinsaldato ancora di più il nostro rapporto. La disgrazia mi colpisce nel profondo".