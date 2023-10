"Ciclisti contromano sui marciapiedi lungo viale Cavour"

Caro Carlino,

a nome di un nutrito gruppo di cittadini ferraresi siamo nuovamente a segnalare una situazione non più sostenibile: quella dei numerosi ciclisti che incuranti delle regole del codice della strada e del senso civico, percorrono i marciapiedi di viale Cavour (spessissimo anche in contromano) in sella alla bicicletta, considerandoli a piacimento come piste ciclabili. Questo causa disagio ai pedoni che spesso vengono urtati. Non possiamo più lasciare i bambini liberi di percorrere il tratto a piedi, perché queste persone non si fermano nemmeno di fronte ad anziani e bambini.

Se dici qualcosa rispondono con improperi mandandoti al.diavolo. Tempo addietro abbiamo già segnalato la situazione e ci è stato risposto che il corpo di polizia locale non ha riscontrato comportamenti che contravvenivano alle regole del codice della strada: si può supporre facilmente che se questi controlli vengono condotti da personale in uniforme, anche i più strafottenti, per paura di essere sanzionati, scendano dalla bici facendo finta di avere un comportamento integerrimo. Richiediamo di condurre un controllo approfondito e continuativo, non una tantum, con agenti in borghese, perché davvero questa situazione è pericolosissima, insostenibile e va repressa. Confidando in una proficua soluzione, saluto.

Federica Zanella

(a nome di un nutrito

gruppo di cittadini)

* * *

LA SOLITA DESTRA SU FISCO

E MAGISTRATURA

Caro Carlino,

parafrasando il titolo di un vecchio film si potrebbe dire che a destra, su certi temi, non è cambiato niente. Mi riferisco a fisco e magistratura. Sul fisco è tutto un fiorire di provvedimenti ”concilianti” (per gli evasori): la frase piu esplicativa è: “vogliamo che ci sia un fisco amico”. È veramente un auspicio intelligente. Peccato che da anni milioni di persone pagano anche per gli evasori (che sono interessati all’auspicio governativo ). Mancano i controlli, o sono scarsi, o semplicemente ci si affida ai condoni. Altro tema caro alla destra è il rapporto con la magistratura. Ricordiamoci chi fu il precursore di questo atteggiamento. Berlusconi disse letteralmente che “certi magistrati sono il cancro della democrazia“ (era il 2006). Adesso la Meloni si scaglia contro il magistrato che ha osato opporsi a un decreto del Governo sugli immigrati. Come si vede niente è cambiato. Andrea Finotti