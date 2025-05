Ciclo idrico, ok allo studio: "Usare le acque reflue del Petrolchimico"

Un anno fa la firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione del Polo Chimico, con un focus in particolare sul revamping del ciclo idrico. A un anno esatto di distanza, il primo risultato concreto: l’elaborazione di uno studio che, di fatto, permetterà di adoperare le acque reflue – al momento scaricate nel Volano – per il ciclo produttivo degli impianti di piazzale Donegani. Sembra essere proprio questo l’orientamento assunto dall’amministrazione che, per bocca del vicesindaco e assessore all’Ambiente Alessandro Balboni (suo il dossier fin dagli albori), mette a fuoco le tre soluzioni emerse dallo studio di fattibilità realizzato dall’Autorità di Bacino distrettuale del Po, Università di Ferrara e Università politecnica delle Marche.

"L’obiettivo di questo progetto – spiega Balboni (nella foto con Alessio Stabellini) – sarebbe quello di ‘collegare’ il depuratore di acqua cittadino all’impianto Petrolchimico, convogliando proprio la le acque reflue adoperandole come risorsa per il ciclo produttivo. Sarebbero tanti gli aspetti positivi di un piano con queste caratteristiche. Prima fra tutti la riduzione ulteriore del prelievo idrico direttamente dal Po". Il senso di questa iniziativa lo si ritrova anche nei numeri. Sì, perché se è vero che il Petrolchimico ‘consuma’ qualcosa come 480 litri l’ora per il ciclo produttivo, dal depuratore cittadino vengono scaricati cinquecento litri d’acqua l’ora. Per cui, anche sotto questo profilo, ci sarebbe un evidente beneficio. Resta, tuttavia, da sciogliere il nodo dello scarico dell’acqua in eccedenza.

"Lo studio di fattibilità – scende nel dettaglio Alessio Stabellini, dirigente del settore Ambiente del Comune – ci ha consegnato tre scenari differenti sotto questo punto di vista. L’orientamento prevalente è quello di convogliare lo scolo idrico direttamente nel Po (e non più nel Volano) per ‘restituire’ direttamente alla fonte originaria la risorsa idrica. L’unica variabile, in questo senso, sarebbe il tracciato della rete. Ma il criterio guida per avviare il piano sarà quello dell’impatto: decideremo di realizzare il progetto meno impattante sul versante infrastrutturale". Oltre a un evidente beneficio per il Po, da cui appunto il prelievo idrico sarebbe sensibilmente ridotto, "attraverso questo progetto – puntualizza il tecnico del Comune – l’impianto di sollevamento delle acque nel sottomura verrebbe di gran lunga alleggerito, arrivando al punto di dover ‘trattare’ solo le acque di origine meteorica". L’effetto, da ultimo, sarebbe quello di "garantire una maggiore sicurezza idraulica all’intero comune".

Il protocollo d’intesa, firmato in piazzale Donegani proprio dal ministro titolare della delega alle Imprese e al Made in Italy Adolfo Urso, è molto articolato e prevede complessivamente sette linee di intervento. Tuttavia, come spiegano sia Balboni che Stabellini, non è un caso che il lavoro sia partito dal revamping del ciclo idrico perché considerato dai player aziendali insediati al polo una "priorità assoluta".