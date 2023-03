Ferrara, cicloamatore fa causa a Striscia la notizia: “Trattato da malvivente”

Cicloamatore fa causa a Striscia la notizia. Sulla vicenda hanno indagato i carabinieri.

Cento (Ferrara), 4 marzo 2023 – Compra e rivende su internet un telaio da bicicletta per poi ritrovarsi ‘doppiamente’ sotto accusa. Prima in televisione, attraverso un servizio di Striscia la Notizia, e poi in un procedimento penale. Il tutto perché non sapeva che quel telaio era in realtà stato rubato. È la disavventura accaduta a un cicloamatore di Cento che, a un anno e mezzo dal fatto, è riuscito non solo a farsi scagionare dalla contestazione di ricettazione, ma anche ad avviare una causa contro il tg satirico di Canale 5 e la piattaforma su cui aveva messo in vendita l’oggetto.

Un’odissea arrivata a una svolta nei giorni scorsi, quando l’uomo – assistito dagli avvocati Gianni Ricciuti e Michele Montanari – ha messo in atto le proprie contromosse. Nei confronti di Striscia, i legali hanno depositato un’istanza di mediazione alla Camera di commercio per il risarcimento del danno per diffamazione. Nei confronti del portale di commercio online Subito.it hanno invece depositato un’istanza di convenzione di negoziazione assistita. In quest’ultimo passaggio, spiegano i difensori, "viene chiesto il risarcimento perché il portale non ha svolto le opportune verifiche relative all’oggetto in questione".

La vicenda

Per capire meglio i contorni della vicenda bisogna riavvolgere il nastro fino all’ottobre del 2021. Il cicloamatore centese aveva comprato su Subito.it al prezzo di 900 euro un telaio da bici da corsa marca Colnago. Dopo averlo sistemato, lo aveva rimesso in vendita sullo stesso portale per una somma di poco superiore. In tutto questo, il centese non sapeva che l’oggetto acquistato in rete fosse in realtà stato rubato. Nel frattempo però, il legittimo proprietario del telaio ha riconosciuto il componente della sua bicicletta nell’oggetto pubblicato dal cicloamatore e si è subito rivolto a Striscia la Notizia. Il passaggio successivo è stato quello di fingersi interessato all’acquisto, presentandosi poi all’appuntamento con l’inviato del tg satirico Moreno Morello. Dopo il ’blitz’, è partita un’inchiesta e il cicloamatore centese è finito nei guai per ricettazione. Gli elementi presentati dai legali dell’indagato hanno però portato all’archiviazione delle accuse, formalizzata a fine novembre dal gip Danilo Russo. "Il nostro assistito – spiegano gli avvocati – è stato trattato come un delinquente, finendo addirittura in televisione. Ma da parte sua non c’era alcuna consapevolezza della provenienza illecita del telaio. Da parte di Subito.it abbiamo invece trovato totale ostruzionismo nella consegna dei dati necessari".