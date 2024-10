Ciclopedonale in viale Idris Ricci. Approvato il progetto esecutivo

La giunta comunale di Copparo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della viabilità ciclopedonale in un tratto di viale Idris Ricci compreso tra le vie Dante Alighieri e Ferrara. L’opera, che prevede un investimento di 135mila euro, agisce in un punto di conflittualità tra viabilità ciclabile e strada comunale e consiste nella realizzazione di un nuovo tratto di percorso ciclo/pedonale protetto, che andrà a collegare sistemi di piste ciclabili esistenti, in particolare con il resto del centro urbano di Copparo.

L’intervento prevede di ricavare sulla parte dei civici dispari di viale Ricci una ciclopedonale parallela alla strada, dell’ampiezza media di 2,80 metri, che in corrispondenza dei passi carrai si estenderà fino a raccordarsi con la pavimentazione stradale, eliminando le differenze di quota.

All’incrocio con via Marino Carletti sarà necessario spostare un semaforo al fine di consentire l’utilizzo di tutta l’ampiezza del marciapiede che in quel punto si restringe fino a 1.50 metri: a protezione dei pedoni, sono previste delle barriere parapedonali in acciaio zincato e verniciato. I pozzetti saranno portati in quota e le caditoie saranno incrementate per favorire la raccolta delle acque provenienti dalla strada: in corrispondenza dei passi carrai e pedonali verranno posate delle griglie per raccogliere le acque non raccolte dai pozzetti.

"Le piste ciclabili del Comune di Copparo – riportano dall’amministrazione comunale copparese – sono passate dai 5.317 metri del 2003 ai 13.910 del 2021, a cui si aggiungono 12.560 metri di itinerari ciclabili. Questo dato conferma la volontà dell’amministrazione di perseguire una politica di miglioramento delle condizioni della circolazione e della mobilità alternativa anche nelle attività quotidiane, grazie alla messa in sicurezza di tratti stradali in prossimità dei centri commerciali, punti di aggregazione e di interesse collettivo, sostenendo al contempo azioni di valorizzazione del territorio e di tutela ambientale".

L’opera che verrà realizzata, dunque, andrà ad incrementare i tratti ciclopedonali presenti nel Copparese e consentirà a chi utilizza la bicicletta per i propri spostamenti di muoversi in sicurezza, lungo uno dei viali principali che circondano il centro cittadino.