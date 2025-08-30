’Ciclovia dei due fiumi’, via libera. Costo stimato di 250mila euro

Dalla giunta comunale arriva il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica. Unire il Po di Volano al Po grande, mettendo a sistema i percorsi ciclopedonali esistenti e in fase di realizzazione e allestendo nuovi servizi in punti strategici del territorio, per favorire la mobilità sostenibile, lo sviluppo di infrastrutture turistiche per migliorare l’attrattività e la fruizione delle aree rurali e valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico esistente. Sono questi i principali obiettivi del progetto “Ciclovia dei due fiumi – Attraverso le Delizie tra il Po grande e il Po di Volano”, che verrà candidato al bando promosso dal Gal Delta 2000, volto a finanziare “Investimenti per infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali” nell’ambito del Piano strategico della Pac e completamento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della Pac 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna. Nella giornata di giovedì, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, la cui realizzazione prevede un costo stimato in 250mila euro. Diversi sono gli interventi previsti nel progetto redatto dalla società Patrimonio Copparo, che puntano a mettere in rete luoghi di interesse culturale e paesaggistico presenti sul capoluogo e nelle frazioni. La realizzazione di un punto di sosta e informativo con servizi e arredi nelle vicinanze della Pieve di San Venanzio, una nuova struttura coperta ricettiva e informativa (Bicigrill Copparo) nell’area attrezzata del Pontino Tagliapietra, la messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Po e Naviglio a poche centinaia di metri da Villa Bighi, il potenziamento ciclabile e un punto sosta nel parco del Museo La Tratta, il potenziamento del punto sosta in prossimità dell’attracco fluviale di Villa Mensa, il potenziamento ciclabile nel centro storico di Copparo e un punto sosta a Gradizza sono tra le principali azioni previste, cui si sommerà la posa di adeguata segnaletica verticale diffusa per indicare il percorso della ciclovia.
