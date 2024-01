Ciclovia, la Regione contribuisce. In arrivo oltre un milione di euro

Il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi, esprime grandissima soddisfazione apprendendo che il progetto della ciclovia che prevede anche il tratto iniziale del Comune di Vigarano si è classificato quinto sui 100 candidati, all’apposito bando regionale potendo così realizzare il primo tratto della "Ciclovia dell’Alto ferrarese". L’importo totale ammissibile è di 2.532.712,32 €, di cui 1.500.000 finanziati dalla Regione e il rimanente con l’avanzo di amministrazione di Terre del Reno per il suo tratto. "Il progetto mira ad unire i comuni dell’alto ferrarese attraverso un collegamento ciclo pedonale, con Terre del Reno capofila, essendo il comune aggiudicatario del bando da 57 mila euro, messi a disposizione da Fondazione Estense – dice l’assessore Gianfranco Guizzardi – da lì si è arrivati all’incarico di Sinloc che proseguirà con la ricerca di altre fonti di finanziamento per la completa realizzazione della ciclovia che è un passo fondamentale nell’immaginare una mobilità sostenibile, investimenti che sono da esempio nella realizzazione di comuni green e orgoglioso che Terre del Reno ne sia capofila". Fondi che al momento permetteranno la realizzazione del tratto di ciclovia, che partendo da Vigarano, arriverà a San Carlo, facilitando il completamento che prevede anche la realizzazione dei tratti mancanti per collegare Poggio Renatico, Bondeno e Cento, Galliera e Pieve di Cento. "Entro 6 mesi dalla concessione del contributo, dovrà essere individuato l’operatore economico per la realizzazione degli interventi, con aggiudicazione – prosegue il sindaco Roberto Lodi - La ciclovia non solo è fondamentale per creare un collegamento in una Provincia che da sempre soffre per la mancanza di infrastrutture, ma potrà essere veicolo per il turismo lento, portando benefici a tutti i territori dell’Alto ferrarese. Il progetto è contraddistinto da tappe immaginate proprio per i turisti che potranno fermarsi sul nostro bellissimo Comune, scoprendone le eccellenze. E’ stata ripagata la scelta di destinare l’avanzo di amministrazione su questo progetto piuttosto che sul polo scolastico, i cui costi aggiuntivi grazie a questa nostra lungimirante scelta sono stati finanziati dalla Regione".