Ciclovie, ecco il maxi progetto "Collegamenti di prima importanza"

Completare le ciclovie e collegarle con le principali dorsali che attraversano il territorio provinciale. È il senso dell’accordo messo nero su bianco fra Regione, Provincia, Parco del delta del Po, Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara e i 21 Comuni, per mettere in rete le piste ciclabili del Ferrarese. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del progetto Boost5, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, il programma europeo di cooperazione tra i due paesi affacciati sull’Adriatico, con focus sul turismo sostenibile, di cui Sipro è partner, e fra le attività della Provincia per la formazione e approvazione del nuovo Piano territoriale di area vasta (Ptav). Di questo si è parlato durante un convegno voluto da Ami (Agenzia per la mobilità), Sipro, Fiab e Tavolo provinciale dell’imprenditoria, con il patrocinio di Regione, Parco del Delta del Po, Provincia, Autorità di Bacino e Comune di Ferrara. Una volontà territoriale dalle radici ben piantate, in primo luogo, su un terreno normativo e regolamentare che va dalla legge regionale del 2017, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (Ptcp). Senza contare che nel Focus Ferrara, un occhio di riguardo è rivolto proprio alla mobilità ciclabile. Da qui, dunque, l’obiettivo dell’Accordo di collegare le principali dorsali ciclabili con la realizzazione di sette direttrici di collegamento. "Un’occasione di crescita che coglie in pieno le potenzialità di un territorio in buona parte patrimonio Unesco", ha definito il progetto il presidente della Provincia, Gianni Michele Padovani. Parole cui hanno fatto eco quelle dell’assessore, Matteo Fornasini, che ha sottolineato "la collaborazione costante con Regione, Sipro, Ami, Provincia, sindaci e altre rappresentanze per un patrimonio straordinario che va messo a sistema". Secondo l’amministratore unico di Ami, Antonio Fiorentini, "il turismo è la più grande industria della provincia". "Sipro c’è in questo progetto – ha aggiunto l’amministratore unico Stefano di Brindisi – visto che siamo partner del progetto".