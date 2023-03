Ciclovie ferraresi, il sindaco: "Sono un’opportunità economica"

C’era anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini a Ferrara per intervenire al workshop di presentazione per l’accordo per la messa a sistema delle ciclovie ferraresi, promosso da AMI, in collaborazione con SIPRO, FIAB e il tavolo per l’imprenditoria ferrarese, e con la partecipazione di tanti Comuni della provincia. "Servono davvero tante risorse perché il nostro territorio sia perfettamente ciclabile – evidenzia il primo cittadino - ma abbiamo fatto dei passi avanti grandi negli ultimi anni, e abbiamo preso coscienza del fatto che la ciclabilità è un’opportunità economica, legata al turismo, e sociale, in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Servono tante risorse, ma abbiamo fatto tanti passi avanti, e oggi sia Ami che la Provincia di Ferrara si sono messi al lavoro per metterci tutti attorno a un tavolo e permettere una progettazione che tenga insieme la visione d’insieme, un progetto territoriale. Serve continuare così, e serve avviare un dialogo con il territorio perché il privato possa investire e fare in modo che l’aumento di visitatori sia accompagnato dall’aumento di servizi. C’è da fare, e noi siamo al lavoro". Le ciclovie ferraresi possono diventare uno strumento di promozione unico. Un modo per valorizzare i territori e attrarre i turisti. L’obiettivo è anche connettere il territorio naturale con quello urbano.