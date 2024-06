Cidas, cresce il fatturato. Ok al bilancio

Mercoledì, oltre 700 soci della cooperativa sociale Cidas, riuniti in assemblea generale alla Fiera di Ferrara, hanno approvato il bilancio che ha chiuso l’esercizio 2023 con 68.495.56 euro di ricavi (miglior risultato di tutti i 45 anni di attività), registrando una crescita del 10,42% rispetto all’anno precedente e un utile di 417.017 euro. Un risultato che segna il ritorno ai livelli di sostenibilità economica degli anni precedenti la pandemia. La cooperativa registra nel suo bilancio sociale 1.657 lavoratori al 31 dicembre 2023 (oggi sono già oltre 1900), di cui il 78,2% sono donne. Il presidente Daniele Bertarelli ha evidenziato i buoni risultati ottenuti nel 2023 sia a livello economico sia sociale, grazie all’impegno e alla competenza delle persone della cooperativa, al sostegno della Regione Emilia-Romagna e delle altre istituzioni locali. Ha inoltre portato all’attenzione dell’assemblea temi urgenti e strategici quali l’insufficienza delle risorse per fornire un welfare pubblico adeguato ai bisogni e alle sfide della nostra contemporaneità, la cronica difficoltà nel reperire professionisti dell’ambito socio sanitario come infermieri e OSS, le criticità derivanti dall’insufficienza del sistema educativo per la prima infanzia e delle politiche per l’accoglienza dei migranti. Cidas, che opera in diversi settori, si conferma tra le principali cooperative player in Emilia-Romagna. Nel corso del 2023 è proseguito l’impegno di sviluppare e applicare buone prassi come l’istituzione dell’osservatorio del buon lavoro e formazione e lo sviluppo di “Io Parlo Donna”, il progetto finalizzato al supporto delle donne di Cidas vittima di violenza di genere; a settembre è stata approvata la fusione per incorporazione della Cooperativa Le Pagine, che ha garantito maggiore sicurezza a 260 lavoratori. "Siamo soddisfatti – ha detto Bertarelli – perché nonostante fattori esterni quali i costi energetici e gli alti interessi bancari, è stato un anno positivo grazie al lavoro di tutti".