Cidas Festival, la seconda edizione

Torna da ieri al 21 settembre il Cidas Silver Festival, l’appuntamento ideato dalla Cooperativa Sociale Cidas e rivolto al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei professionisti della cura. La seconda edizione si svolgerà tra Ferrara e Portomaggiore, in concomitanza con le iniziative dedicate alla Giornata mondiale dell’Alzheimer, ogni anno il 21 settembre, e avrà come tema centrale il benessere, inteso come equilibrio tra salute, relazioni e identità. Il titolo scelto per questa edizione - Il tempo che abito: benessere, identità e cura in ogni stagione della vita - riflette l’approccio olistico del Festival, che propone un ricco programma di dibattiti, workshop, mostre fotografiche e presentazioni di libri, con l’obiettivo di promuovere una cultura della cura attenta, inclusiva e sostenibile.

Tre convegni in programma: ’ArgillaMente’, convegno artistico che testimonia l’esplorazione del potere terapeutico della ceramica per chi vive con disturbi neurocognitivi, dove il gesto creativo diventa veicolo di emozioni, memoria e riscoperta di sé. “La scienza del vivere bene: dalla medicina agli spazi di cura”, un momento di confronto che esplora il concetto di benessere come equilibrio tra salute fisica, mentale e ambientale. “Le Frequenze del Benessere”, l’appuntamento sarà l’occasione per raccontare e restituire l’esperienza del progetto in collaborazione col Comune di Ferrara.