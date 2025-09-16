La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
Ferrara
CronacaCidas Festival, la seconda edizione
16 set 2025
STEFANO MANFREDINI
Cronaca
Cidas Festival, la seconda edizione

Torna da ieri al 21 settembre il Cidas Silver Festival, l’appuntamento ideato dalla Cooperativa Sociale Cidas e rivolto al...

Torna da ieri al 21 settembre il Cidas Silver Festival, l’appuntamento ideato dalla Cooperativa Sociale Cidas e rivolto al mondo delle persone anziane, dei caregiver e dei professionisti della cura. La seconda edizione si svolgerà tra Ferrara e Portomaggiore, in concomitanza con le iniziative dedicate alla Giornata mondiale dell’Alzheimer, ogni anno il 21 settembre, e avrà come tema centrale il benessere, inteso come equilibrio tra salute, relazioni e identità. Il titolo scelto per questa edizione - Il tempo che abito: benessere, identità e cura in ogni stagione della vita - riflette l’approccio olistico del Festival, che propone un ricco programma di dibattiti, workshop, mostre fotografiche e presentazioni di libri, con l’obiettivo di promuovere una cultura della cura attenta, inclusiva e sostenibile.

Tre convegni in programma: ’ArgillaMente’, convegno artistico che testimonia l’esplorazione del potere terapeutico della ceramica per chi vive con disturbi neurocognitivi, dove il gesto creativo diventa veicolo di emozioni, memoria e riscoperta di sé. “La scienza del vivere bene: dalla medicina agli spazi di cura”, un momento di confronto che esplora il concetto di benessere come equilibrio tra salute fisica, mentale e ambientale. “Le Frequenze del Benessere”, l’appuntamento sarà l’occasione per raccontare e restituire l’esperienza del progetto in collaborazione col Comune di Ferrara.

