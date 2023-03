Cidas, indagini chiuse A vicesindaco e Bertarelli la procura contesta l’induzione indebita

di Cristina Rufini FERRARA Esattamente un mese dopo il ’suggerimento’ del gup Danilo Russo di modificare il capo di imputazione da concussione a induzione indebita, ieri il pm Ciro Alberto Savino ha notificato al vicesindaco Nicola Lodi il nuovo avviso di chiusura indagine, contestando appunto il reato di induzione indebita. Stesso reato contestato al coindagato Daniele Bertarelli, presidente della cooperativa Cidas, che nella prima fase dell’inchiesta, quella aperta dallo stesso pm per concussione, era rimasto fuori dall’indagine. Le accuse a Lodi e Bertarelli riguardano le presunte pressioni che il vicesindaco Lodi avrebbe fatto su Bertarelli, affinché quest’ultimo prendesse provvedimenti disciplinari, nei confronti di un dipendente Cidas, Daniel Servelli, reo di aver scritto frasi diffamatorie nei confronti di Lodi (diffamazione per cui Servelli è stato di recente condannato dal Tribunale di Ferrara a pagare una multa). A causa di queste frasi nei suoi confronti – secondo quanto ricostruito dalla procura – Lodi con "abuso delle propria qualità di vicesindaco", avrebbe prospettato un efficace potere di ingerenza e di compromissione dei rapporti tra Comune e Cidas (legata all’Amministrazione da contratti di appalto per oltre 1.600.000 euro), procurando a Bertarelli la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli in caso di inottemperanza. Un quadro che secondo...