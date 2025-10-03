Cidas rafforza l’impegno: "Chiediamo canali sicuri e un sistema di accoglienza"

Mentre la vicenda della "Flotilla", la missione umanitaria fermata in mare dalle autorità israeliane, continua a far discutere a livello internazionale e a dividere le opinioni in Italia, da Ferrara arriva una voce che sceglie un’altra strada. La cooperativa Cidas prende posizione senza entrare nel confronto politico, ma ribadendo la propria missione: accoglienza, protezione e sostegno alle persone in fuga dalle guerre. "Non ideologia, ma responsabilità quotidiana", il messaggio che arriva dal presidente Daniele Bertarelli. La cooperativa sottolinea come il cuore del proprio lavoro non stia nelle prese di posizione ma nell’operatività quotidiana. A partire dal Sistema Accoglienza e Integrazione metropolitano di Bologna, dove la cooperativa gestisce l’arrivo e il sostegno di 45 persone palestinesi, tra cui 26 minori. Nel biennio 2024–2025 Cidas ha rafforzato la collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che denuncia costantemente la gravità della crisi umanitaria a Gaza, e sostenuto interventi internazionali tramite organizzazioni come Save the Children. Spazio anche alla formazione interna e alla testimonianza diretta, strumenti indispensabili per preparare operatori e volontari a rispondere con competenza. Accanto al lavoro quotidiano, la cooperativa avanza alcune proposte. Corridoi umanitari e accessi sicuri agli aiuti, coordinati con le autorità italiane, europee e internazionali; l’attivazione a livello Ue di misure straordinarie di protezione temporanea per i civili in fuga da Gaza, sul modello dell’accoglienza riservata ai profughi ucraini; un rafforzamento del sistema Sai per rispondere con tempestività ai bisogni di chi cerca protezione, riducendo conflitti e tensioni sui territori. "Mai come ora – afferma Bertarelli – sentiamo il dovere di essere al fianco delle istituzioni e degli organismi internazionali. Con competenze specifiche e lavoro quotidiano, garantiamo supporto a chi fugge dalle guerre. Chiediamo canali sicuri, strumenti di protezione adeguati e un sistema di accoglienza all’altezza delle sfide. Al centro, sempre, la persona". Un richiamo che lega etica e concretezza. Perché chi lavora nell’accoglienza – è la linea tracciata da Cidas – non agisce per bandiere o appartenenze, ma per dovere civico e professionale.

f. d. b.