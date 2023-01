Ciicai e Cila, approvata la fusione: dall’1 marzo un unico consorzio

Nei giorni scorsi, si sono svolte le assemblee straordinarie del consorzio Ciicai di Ravenna e del Gruppo Cila di Faenza, da decenni realtà leader nel settore della termoidraulica. Oltre a prendere visione dei dati consuntivi per il 2022 (che danno la proiezione di un fatturato complessivo a circa 75 milioni di euro), le due assemblee hanno soprattutto approvato una novità sostanziale per entrambe, su cui si stava già lavorando da mesi: la fusione fra i due gruppi, che a partire dall’1° marzo 2023 darà vita a un solo consorzio, denominato CilaCiicai. "Un ‘matrimonio’ che – spiegano da Ciicai e Cila – consolida ancora di più il ruolo cruciale delle due realtà in un territorio complessivo che va ben oltre l’intera provincia di Ravenna, visti i punti vendita e gli show room già presenti sia nel Ferrarese (a Ferrara, San Giuseppe di Comacchio e Argenta) che nel Bolognese (a Villanova di Castenaso, Imola, Castel San Pietro). Le due aziende hanno anche recentemente inaugurato a Casalecchio una nuova società denominata FRA (Faenza-Ravenna Arcobaleno)". Dal punto di vista organizzativo interno, la nuova realtà ha già scelto il proprio direttore generale: sarà Claudio Bassi, che è già da diversi anni direttore del Ciicai. Bisognerà invece aspettare l’assemblea dei soci prevista a marzo per definire il consiglio di amministrazione, il presidente e i vicepresidenti, che verranno nominati nell’ambito di quella sede. Nella foto, da sinistra: l’attuale presidente di Cila Nicola Spada; il direttore del nuovo consorzio Claudio Bassi; l’attuale presidente di Ciicai, Marco Rontini.