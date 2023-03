Cimeli di Balbo al museo ’La Tratta’ Anpi: "Una scelta inconcepibile"

Esprime sconcerto il direttivo della sezione Anpi ‘C. Sartori’ di Copparo alla notizia che, nell’ambito del convegno organizzato per oggi al Museo ‘La Tratta’ in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare italiana, verranno esposti cimeli appartenuti ad Italo Balbo. "Il museo – affermano dall’Anpi copparese – è un luogo a noi molto caro, in cui abbiamo ideato e realizzato sette edizioni della festa del 25 Aprile e anche quest’anno avevamo intenzione di dare il nostro contributo per realizzarla, assieme ad Archeologi dell’Aria e ad altre associazioni. Quella dell’esposizione dei cimeli è una notizia che ci ha lasciato senza parole e che riteniamo inconcepibile. Italo Balbo è stato un feroce assassino fascista, organizzatore di quelle squadracce che proprio qui, nelle campagne ferraresi, hanno seminato prima che altrove la violenza, la morte e la distruzione del tessuto delle lotte sociali dei braccianti".

Secondo l’Anpi copparese non si può ricordare Balbo "solo per una parte di quello che è stato" e annuncia la decisione di ritirare la disponibilità "a collaborare con chi, a prescindere dalle intenzioni, non capisca questa semplice realtà: derubricare Balbo a un ‘aviatore provetto’, non rispecchia la realtà storica".

Sul tema, interviene anche il Pd di Copparo che, attraverso il proprio capogruppo Enrico Bassi, annuncia un’interrogazione al sindaco Fabrizio Pagnoni. A stretto giro, giunge la replica del presidente dell’associazione Archeologi dell’Aria (Ada) Fabio Raimondi: "In un Museo c’è la Storia. Brutta, bella, tragica, triste, interessante, educativa, di epoche diverse – afferma in una nota –. Vogliamo ricordare che non si tratta di uno ‘spazio celebrativo’ di Italo Balbo in quanto gerarca fascista e al suo operato in quanto tale, bensì un’esposizione temporanea di oggetti di vita quotidiana dove verrà trattato l’impegno in campo aeronautico del gerarca fascista. In questa maniera si potrà rispondere in maniera più che esaustiva ai dubbi sollevati pubblicamente su quali oggetti di Italo Balbo vengono esposti e come vengono trattati e soprattutto si potrà avere un confronto verbale invece che appoggiare dubbi e illazioni a sterili social media. Inoltre si invita calorosamente la sezione Anpi di Copparo a presenziare ad una visita guidata di tutto il Museo di Storia ‘La Tratta’: Storia che ha interessato le nostre zone negli ultimi secoli con vicende e tematiche molto delicate".

Valerio Franzoni