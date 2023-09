Cimeli nazi-fascisti e svastiche nella bancarella a Ferrara: blitz dei vigili, stop al permesso

Ferrara, 30 settembre 2023 – Una baionetta della gioventù hitleriana, monili con il volto di Benito Mussolini. Spille delle SS, svastiche con la scritta ‘Sieg Heil’. Berlino 1933? No, Ferrara novant’anni dopo. Questi sono solo alcuni dei gadget in vendita, ben visibili, sulla bancarella all’angolo tra via Mazzini e via Vignatagliata. In pieno ghetto. A un pugno di passi dal tempio ebraico. Il venditore, che occupa lo spazio pubblico in virtù di una concessione tra il Comune (che stabilisce gli ‘stalli’ da assegnare) e il Centro Servizi di Volontariato, fa parte dell’associazione Nazaret. Pare quasi una beffa.

E invece è tutto vero. Probabilmente però, quella bancarella, ha le ore contate. L’intendimento del Comune è quello di revocare il permesso di occupazione a quel volontario. E la comunità ebraica estense, oltre a Csv stesso, appoggiano questo intendimento. "Dopo numerose segnalazioni – racconta il vicesindaco Nicola Lodi – ho voluto verificare personalmente la situazione. E, in effetti, ho notato la presenza di cimeli dell’epoca nazi-fascista. Oggetti che rimandano a periodi oscuri della nostra Storia e che offendono la memoria collettiva e la tradizione di questa città. Per questo, riteniamo di intervenire in maniera definitiva revocando il permesso di occupare il suolo pubblico per questo volontario dell’associazione Nazaret".

Peraltro, spiegano dal Csv, la bancarella sarebbe autorizzata alla vendita di matrioske. L’associazione Nazaret organizza, infatti, banchetti per sostenere le famiglie polacche numerose. "La presenza di questi oggetti, già grave di per sé – prosegue Lodi – è ancor più inaccettabile in ragione della vicinanza tra la bancarella e la sinagoga. Voglio, a questo proposito, manifestare la mia totale vicinanza e solidarietà alla Comunità Ebraica ferrarese, alla quale mi lega un rapporto molto stretto. Spiace che questi episodi si verifichino in una città che, nella sua tradizione, annovera una secolare presenza ebraica".

Anche Laura Roncagli, vicepresidente del Csv, si dice "incredula" in ordine alla presenza di questi orpelli nazi-fascisti sulla bancarella del volontario polacco. "Sono d’accordo sulla necessità di revocare il permesso di occupazione di suolo pubblico a questa persona – spiega Roncagli – che peraltro, formalmente, dovrebbe limitarsi a vendere solo matrioske. La presenza di certi cimeli è intollerabile e va condannata con fermezza. Anzi, come Csv, diffideremo questo signore dall’esporli nuovamente sul suo banco".

Ad appoggiare su tutta la linea la decisione del Comune è il presidente della Comunità Ebraica, Fortunato Arbib. "Già qualche tempo fa – così Arbib – chiesi a questo signore di togliere quegli orrendi oggetti dalla bancarella. Sono stato preso a male parole. Da quel momento, per raggiungere il tempio, facevo strade alternative. Per cui, sono molto contento che il Comune abbia deciso di revocare la concessione. Quei simboli non solo offensivi solo per la comunità ebraica, bensì per tutta la città. Una vergogna". Speriamo, ora, di essere all’epilogo di quella vergogna.