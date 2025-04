Cimicchi, gli altri, ’Il bene e il male’. Il Surrealismo, viaggio tra le opere

Cimicchi e gli altri. Seguaci e non: tutti però rinchiusi nell’eremo del surrealismo, che siano artisti per professione (pochi) oppure amatori improvvisati (la maggior parte). Comunque, il denominatore comune rimane la qualità. Conditio sine qua non che ha determinato la selezione delle opere (tutte di matrice ferrarese) meritevoli di essere esposte nelle sale della Banca Mediolanum di Ferrara, in Corso Porta Reno 17, dove, sotto l’attenzione meticolosa del curatore Lucio Scardino, è stata allestita la mostra ‘Cimicchi e gli altri. Surrealismi a Ferrara (1950-1980)’. La mostra è visitabile dal 30 aprile al 25 maggio 2025.

L’inaugurazione si tiene proprio oggi pomeriggio: a partire dalle 17, un dipendente di Mediolanum si troverà in strada, in prossimità del civico di Corso Porta Reno, per indirizzare il pubblico al secondo piano. Si tratta dell’unica possibilità concessa dalla banca per visitare la mostra senza prenotazione. Dal 2 maggio, invece, per vedere le opere si dovrà chiamare il numero 3389661447 (Cristiano Delfini). Oltre alla qualità delle opere, l’evento andava segnalato per altri aspetti: prima di tutto, la mostra intende celebrare (con qualche mese di ritardo, per questioni organizzative) il centenario dalla nascita del movimento surrealista, fondato a Parigi nell’ottobre del 1924; in secondo luogo, a Ferrara, il surrealismo non viene esposto in maniera monografica da ormai più di trent’anni. Eppure, di materiale a disposizione se ne potrebbe ancora avere: se ne sono accorti lo scorso anno gli organizzatori della mostra sul surrealismo italiano, organizzata al Mart di Rovereto, dove sono stati esposti ben cinque pittori estensi, ovvero Rolando Maria Cimicchi, Walther Jervolino, Adelchi Riccardo Mantovani (celebrato anche a Ferrara con una monografica al Castello Estense), Franco Floriano Salani e Tito Salomoni. Di fatto, questi cinque costituiscono il nucleo principale della mostra alla banca Mediolanum.

Il protagonista è proprio Cimicchi: dell’artista sono esposti nove oli e una china dal titolo ‘Il bene e il male’, una delle sue prime opere che rivela già influssi surrealisti, richiami alle cupe atmosfere nordiche, a cui poi aggiungerà, nelle opere successive, l’innata affezione per una forma onirica di desolazione, essenzialmente molto ferrarese. In generale, in mostra emerge chiaramente l’amore dei surrealisti ferraresi per la propria città.

Spunti paesaggistici estensi o padani non faticano ad emergere tra dimensioni oniriche e metafisiche: così Tito Salomoni, emigrato a Torino nel 1953, ha dedicato una delle sue opere migliori ai monumenti estensi (ricordando anche il San Girolamo nello studio di Antonello da Messina). "Su un palcoscenico a forma di scacchiera – spiega Scardino – stanno frammenti architettonici, torri, statue di Ferrara, viste come se fossero pedine di un gioco metafisicamente delineato e che coinvolge idealmente tutti gli abitanti della città estense". Il concetto è meglio riassunto alla fine del suo intervento: "Ferrara (…) indifesa e in difesa, metafisica e sur-reale: e sempre nella sospensione quotidiana del Tempo e del Sogno. Anche questa mostra lo sa dimostrare".