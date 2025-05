Cimiteri, aumentano le cremazioni

Si è recentemente svolta l’assemblea Gecim, la società che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali "in house". I soci sono stati chiamati al rinnovo dell’organo amministrativo: hanno riconfermato amministratore unico Giacomo Turra per ulteriori tre anni. Fra i punti all’ordine del giorno anche l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2024. La relazione ha confermato la solidità economica e finanziaria di Gecim: gli indici mostrano una situazione positiva, anzi, in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Il bilancio si è chiuso con un utile pari a 163.973 euro, che è stato redistribuito per 140mila euro ai soci: società Patrimonio Copparo, Riva del Po, Tresignana e Jolanda di Savoia. Fra gli elementi salienti dell’esercizio dello scorso anno l’aumento, rispetto ai dodici mesi precedenti, delle cremazioni, che ha necessitato diversi interventi manutentivi sugli impianti, per mantenerli correttamente funzionanti. È inoltre entrato in funzione l’impianto fotovoltaico realizzato sul tetto del crematorio, volto a ridurre il consumo di energia elettrica. Sono state eseguite le manutenzioni cimiteriali programmate.