Cimiteri e reperibilità, siglate le convenzioni tra Comune e Cmv

Siglate in municipio a Terre del Reno le nuove convenzioni con Cmv Servizi sui cimiteri e il servizio di reperibilità territoriale, entrambe già esistenti ed in questa occasione rimodulate con una durata di ulteriori 9 anni. Molto soddisfatto il presidente di Cmv Servizi, Riccardo Maccaferri che ha ringraziato l’amministrazione "per la fiducia e il supporto alla società a testimonianza del proficuo lavoro svolto in questi ultimi anni". Soddisfatti il sindaco Roberto Lodi e l’assessore Gianfranco Guizzardi che consolidano il rapporto e la collaborazione con l’azienda a completa partecipazione dei comuni dell’Alto Ferrarese e di Goro. "Abbiamo allargato la convenzione dei cimiteri inserendo anche quello di Mirabello, ma stiamo lavorando alacremente con l’azienda anche sulla gestione della pubblica illuminazione – dicono – che prevederà anche l’efficentamento energetico con la sostituzione completa di quella esistente con la più ergonomica a led. Importante potenziare gli affidamenti dei servizi alla nostra società, per un risparmio in costi e un rafforzamento di una azienda importantissima per le amministrazioni comunali che ne compongono la compagine sociale".