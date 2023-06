Cimiteri e viabilità, lavori per mezzo milione

Cimiteri, verde pubblico e viabilità, il Comune mette mano al portafogli e sistema il proprio patrimonio e le arterie. La giunta comunale ha approvato, ieri, gli atti che impegnano l’avanzo di bilancio in opere di particolare importanza per la comunità di Copparo: è previsto infatti l’utilizzo del 50% del risultato di Amministrazione 2022 per interventi di investimento in manutenzione straordinaria e gestione del patrimonio comunale. Ben 414.981 euro sono finalizzati a opere prioritarie e urgenti volte a far fronte a situazioni di messa in sicurezza dei cimiteri comunali. Sono destinati 185.501 euro al cimitero di Copparo, dove si interverrà sull’ala Ovest con il rimaneggiamento delle coperture sopra i corridoi comuni e il rifacimento delle lattonerie nelle aree maggiormente degradate, con la sostituzione degli infissi ammalorati al piano terra, la realizzazione di nuovo ossario comune, il rifacimento degli impianti elettrici in diversi campi comuni. Al cimitero di Ambrogio andranno 90mila euro, a quello di Coccanile 78.080. Sul cimitero di Saletta andranno 29.760 euro per la messa in sicurezza delle strutture sul perimetro del cimitero di proprietà comunale, la riparazione del muro perimetrale lato ampliamento. Per la sistemazione del muro di facciata e delle velette dei loculi del cimitero di Fossalta si investiranno 14.640 euro, per il rifacimento dei coperti dell’area d’ingresso e della chiesa del cimitero di Gradizza 8.500 euro, come per il rifacimento dei coperti dell’area d’ingresso e della chiesa del cimitero di Sabbioncello San Vittore. Alla messa in sicurezza della viabilità locale sono indirizzati 220mila euro: nello specifico 20mila euro per la risistemazione di via Guarda, 40mila euro per via Seminiato, via Punta, via Salmastri, via Del lavoro (completamento), 35mila euro per il rifacimento della segnaletica orizzontale, stop, precedenze, simbologie, zebrature e linee stradali, 21.301 euro per il ripristino del sottopasso di via Bucarona incrocio via Piumana, quindi poco meno di 15mila euro per segnalatori stradali a Gradizza e 96.561 per interventi aggiuntivi.

Al verde pubblico sono destinati 130mila euro, per interventi urgenti per la messa in sicurezza delle alberature di parchi, asili, piazze, stadio e strade.