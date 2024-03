Cimitero monumentale, partono a breve i lavori

Stanno per prendere il via i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza del lato sinistro del Cimitero Monumentale di Bondeno, ovvero la parte della struttura confinante con la sponda arginale del Canale di Burana. A partire da lunedì infatti, verranno rimossi trentuno alberi morti o pericolanti, le cui condizioni sono state valutate da un’apposita analisi fitopatologica realizzata da Agridea. "Da alcuni mesi sono in corso proprio in quella parte del Cimitero i lavori del secondo stralcio di recupero post-sisma – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Marco Vincenzi –. A seguito di segnalazioni e osservazioni circa lo stato e la pericolosità degli alberi lungo la sponda del Burana, abbiamo provveduto a incaricare una ditta specializzata per la realizzazione di un’indagine approfondita sulle essenze arboree presenti. Trentuno fra queste sono risultate o morte o pericolanti, e per questo saranno rimosse. Tuttavia – specifica l’assessore –, nei prossimi mesi provvederemo alla piantumazione di nuovi alberi, che verranno scelti anche sulla base della sicurezza che garantiranno nel corso del tempo verso la struttura cimiteriale. Naturalmente – conclude Vincenzi –, prima di dare il via libera ai lavori, abbiamo raccolto anche il parere positivo della Sovrintendenza". Da lunedì 18 prenderanno quindi il via le lavorazioni che occuperanno una durata temporale estremamente limitata. L’intervento complessivo nel cimitero del capoluogo ha visto la realizzazione di un primo stralcio funzionale per un importo di 1.635.000 euro già ultimato e di un secondo stralcio funzionale, quello attualmente in corso, di 1.646.500 euro finanziato nel piano della ricostruzione con Ordinanza del Commissario.