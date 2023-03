"Cimitero per animali domestici? Cerchiamo un’area idonea"

Realizzare nel Portuense un cimitero per animali da affezione, cani e gatti, che nel territorio hanno tanti amanti di questi animali. Era il tema dell’interpellanza presentata dal capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che ha trovato una sponda interessata nell’amministrazione Bernardi. "L’oggetto dell’interpellanza è di non facile risoluzione – gli ha risposto Michela Bigoni (foto), assessore all’Ambiente – ma stiamo provando ad affrontare insieme agli uffici, sia in merito all’individuazione delle possibili aree sia all’individuazione di probabili operatori economici interessati, che potrebbero poi gestire tale area. L’area che può essere individuata dall’Amministrazione deve risultare idonea, sia rispetto alle norme igieniche e tenendo conto del rischio di inquinamento delle falde freatiche, sia rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica, pertanto risulta un tema che dovrà essere trattato anche a livello di Unione dei comuni". E precisa l’assessore: "Da un’indagine sul mercato è risultato che nelle nostre zone, il cimitero per animali da affezione a noi più vicino è situato ad Altedo, dove però è presente anche un forno crematorio per animali, fonte primaria di interesse per gli operatori economici". La realizzazione di un cimitero per animali che preveda solamente l’inumazione e non la cremazione e la tumulazione, perché in tal caso i requisiti richiesti dalla normativa sarebbero molto più stringenti e comporterebbe un costo molto elevato, deve però risultare appetibile ad operatori economici per la gestione.