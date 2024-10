"Cimitero pericoloso? Ci siamo già attivati"

Piovono calcinacci nel cimitero di Portomaggiore, soprattutto nelle campate che ospitano i loculi, vicino all’ascensore e proprio nell’imminenza della festa dei defunti, tra pochi giorni. Criticità portata all’attenzione dal capogruppo di "Uniti per Portomaggiore", Roberto Badolato. "Questo succede quando si fanno orecchie da mercante – aveva evidenziato – A più riprese attraverso interrogazioni e interpellanze abbiamo chiesto interventi di messa in sicurezza del nostro cimitero, ma senza risultati apprezzabili e questi sono i risultati". E indica i calcinacci che sono franati. "E se fosse rimasto coinvolto un cittadino, avrebbero parlato di fatalità? Servono interventi urgenti per evitare il ripetersi di analoghi episodi, vista la presenza di altri punti a rischio del distacco di pezzi di intonaco come nei pressi dei loculi della campata numero 75 o 54. O aspettiamo la disgrazia?".

Il sindaco Dario Bernardi ammette il problema: "E’ vero, ma non siamo rimasti con le mani in mano – dice – Eravamo intervenuti già alla fine dell’anno scorso, un investimento di 14 mila euro per il ripristino degli intonaci che si erano staccati. Quanto è avvenuto si deve ovviamente alla pioggia copiosa che è caduta nei giorni scorsi. Ci siamo già attivati per ottenere un preventivo per il ripristino, in modo da farci trovare pronti per la visita ai propri cari in occasione della festa di inizio novembre". Anche il cimitero di Gambulaga evidenziava delle criticità, con tombe di famiglie abbandonate e in stato di degrado. "Rispetto alla situazione del cimitero di Gambulaga – chiarisce il primo cittadino portuense – posso dare una notizia positiva: è stata risolta. Nel senso che le tombe sono state ripristinate e a spese del Comune. Aggiungo che, compatibilmente con le risorse del bilancio, continuiamo a tener monitorati i nostri cimiteri, quello del capoluogo, Gambulaga e Ripapersico". Le spiegazioni e le soluzioni addotte dal sindaco non soddisfano il leader della destra portuense, Roberto Badolato: "Capisco che il sindaco cerchi delle scappatoie – afferma il capogruppo di Uniti per Portomaggiore, il principale gruppo di opposizione in consiglio comunale – aggrappandosi agli ultimi eventi climatici, ma questo degrado è noto non da ieri, ma da mesi se non anni, come attestato dalle nostre ripetute interrogazioni. Le polemiche non risolvono indubbiamente i disagi, ma da parte di chi governa ci si aspetta maggior presenza nel dare risposte alle denunce dei cittadini".

Franco Vanini