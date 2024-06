Cimitero, stop alle infiltrazioni. Il Comune stanzia 44mila euro

Sono 44mila gli euro previsti per sistemare le parti ammalorate del cimitero di Codigoro, e renderlo quel luogo decoroso e consono ai momenti di raccoglimento per le tantissime persone che vi si recano per portare un fiore o dire una preghiera per qualche familiare o qualcuno di caro che non c’è più. Lo ha spiegato il sindaco Alice Zanardi, con fondi già previsti nella variazione di bilancio illustrata dall’assessore Graziella Ferretti, in risposta ad una richiesta del consigliere di opposizione Marco Barboni. "Purtroppo i tempi della pubblica amministrazione non sono quelli di un privato - ha spiegato il primo cittadino - ma col nostro ufficio tecnico avevamo messo a punto un progetto per risolvere il problema de le diverse situazioni di criticità, oltretutto questo è un periodo nel quale è difficile anche trovare delle imprese che si candidino ad accettare questo intervento che dovrebbe essere risolutorio". L’esponente della Lega dai banchi della minoranza aveva sottolineato come ci fossero, segnalate anche dal Carlino alcuni mesi fa, "infiltrazioni dal tetto che deteriora le lapidi dei forni. La mancanza di depositi forse chiamati ossari dove dopo la riesumazione di una salma i resti dovrebbero riposare in questi piccoli loculi che attualmente - ha precisato Barboni - la nostra gente deve portarli in un altro cimitero".

cla.casta.