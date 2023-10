Cimitero, viabilità modificata

In occasione della commemorazione dei defunti, a Copparo saranno adottati dei provvedimenti di modifica temporanea della viabilità. Mercoledì e giovedì, dalle 8 alle 18, in via Alighieri, all’intersezione con via Naviglio, in caso di necessità, potrà essere disposto il divieto di proseguire la marcia in direzione centro e l’obbligo di svolta verso via Naviglio per i veicoli provenienti da via Guarda, ad eccezione degli autobus di linea; in via Naviglio, tra gli incroci con via CarlettiPo e con via Guarda per ambo i lati, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata. In via Certosa (da via Alighieri al cimitero), saranno istituiti il limite di velocità di 5 kmh per accedere alle aree di parcheggio e il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto residenti, attività commerciali e persone con limitate capacità deambulatorie.